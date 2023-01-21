Как прощались с погибшими в Броварах руководителями МВД, экипажем вертолета и жертвами трагедии (фото, видео)

В Киеве 21 января состоялось прощание с руководством МВД, погибшее в авиакатастрофе в Броварах.

Около 11.00 в столице началась церемония прощания с руководством МВД. За час перед началом церемонии коллеги, родственники и знакомые погибших собрались возле здания МВД в Киеве, чтобы почтить память, в частности, министра Дениса Монастырского, его заместителя Евгения Енина и государственного секретаря МВД Юрия Лубковича.

Фото: УНИАН

В Национальном центре "Украинский дом" также попрощались с заместителем руководителя Патронатной службы МВД Татьяной Шутяк, начальником управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ подполковником полиции Михаилом Павлушко, старшим оперуполномоченным по особо важным делам Департамента внутренней безопасности НПУ Андреем Маринченко и инспектором Департамента коммуникации МВД Николаем Анацким.

На церемонию прибыл и президент Украины Владимир Зеленский с первой леди Еленой Зеленской. Глава государства с супругой возложили цветы и выразили соболезнования семьям погибших. На церемонию также прибыли глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, омбудсмен Дмитрий Лубинец и нардепы.

В ходе прощания также присутствовали друзья погибших, полицейские, спасатели, сотрудники МВД и священнослужители.

В Украинском доме сегодня прощаются с министром внутренних дел Денисом Монастырским и другими погибшими в Броварах работниками МВД. pic.twitter.com/0x0ZxHVoGF — Матрица Свободы (@ru_myc) January 21, 2023

Гробы в зале разместили на постаментах и покрыли сине-желтыми флагами. Рядом можно было увидеть награды и много цветов.

Прощание с экипажем вертолета

В авиакатастрофе погибли также все члены экипажа Нежинского специального авиационного отряда ГСЧС. Прощание с командиром злосчастного вертолета – инструктором авиационной эскадрильи спецназначения Александром Василенко, пилотом Константином Коваленко и бортовым механиком Иваном Касьяновым состоялось 21 января в 13:00 в Нежине.

Прощание с жертвами авиакатастрофы

Простились 21 февраля и с жертвами трагедии — Еленой Пономаренко и ее 5-летней дочерью Миланой. В то утро они только успели зайти в детсад, когда на них упал вертолет.

Проститься с погибшими пришли сотни жителей Броваров, а также городской голова Игорь Сапожко. Похороны мамы и дочери пройдут завтра, 22 января, в селе Новоукраинка Черниговской области — оттуда родом погибшая Елена.

Фото: "Трибуна – Бровары".

Фото: "Трибуна – Бровары".

Трагедия в Броварах

Утром 18 января в Броварах разбился вертолет ГСЧС, на борту которого находилось руководство МВД. В частности, министр Денис Монастырский, его заместитель и госсекретарь.

Руководство МВД летело в одну из прифронтовых областей. Глава МВД и его коллеги были в одном вертолете, поскольку пытались как можно скорее прибыть к месту назначения.

В общей сложности трагедия унесла жизни 14 человек, в том числе одного ребенка. Девочка 2017 года рождения получила травмы, несовместимые с жизнью. Всего в больницу сразу после трагедии доставили 26 человек, из них десять детей с разными степенями ожогов. В ожоговом центре Киева на стационарном лечении до сих пор находятся четыре ребенка, их состояние стабильно тяжелое.

Сейчас на месте работают следователи, однако ни одна из возможных причин падения вертолета не подтверждена. В то же время менеджер авиарынка Богдан Долинце рассказал в комментарии для ТСН.ua, что модель этого иностранного вертолета (ЕС-225) – относительно новая, но в истории авиации до этого уже случались инциденты с такими вертолетами.

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