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Как прошла ночь в Украине: бои в районах населенных пунктов Дымер и Иванков и разрушенный мост через реку Тетерев

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Как прошла ночь в Украине: бои в районах населенных пунктов Дымер и Иванков и разрушенный мост через реку Тетерев

Наши военные удерживают оборону.

Сегодня ночью силы обороны продолжили сопротивление значительным наступательным группировкам российских оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб Украины.

По данным ведомства:

  • Противник нанес воздушный удар по подразделениям в районе города Кропивницкий.
  • Отмечена значительная активность вражеских вертолетов в районах выше Вилкового и Тирасполя.
  • Десантно-штурмовые войска ВСУ ведут боевые действия в районах населенных пунктов Дымер и Иванков, куда продвинулось большое количество бронированной техники противника и остановили превосходящие силы врага на рубеже реки Тетерев. Мост через реку разрушен.
  • Еще одна тактическая группа из состава сил обороны удерживает аэродром Гостомель, к которому вчера рвались российские воздушные десанты.
  • Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины защищают небо над Киевом. Так, после 04:00 украинская система противовоздушной обороны не дала долететь двум смертельным подаркам "братьям" в столицу.

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