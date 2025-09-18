Как просто получить социальную помощь: заработала Единая система

Верховная Рада

Парламент поддержал законопроект о Единой информационной системе социальной сферы, которая имеет целью сделать социальную поддержку более прозрачной и эффективной. Эта система объединит все электронные ресурсы соцзащиты в единую справочно-информационную среду, что значительно упростит процесс сбора и обработки данных.

Об этом сообщил народный депутат Александр Фидиенко.

Как будет работать Единая система

Законопроект предусматривает создание Единого социального реестра, который будет централизованно накапливать данные о лицах, семьях и домохозяйствах, имеющих право на социальную поддержку. В реестр будут включаться электронные личные дела, социальные карточки, история обращений и актуальные социальные статусы.

Система подразумевает взаимодействие с государственными реестрами для оперативного обмена информацией. Это означает, что данные будут поступать из реестров гражданского состояния, имущества, военнообязанных, медицинских, судебных и налоговых.

Создание и функционирование единой системы будет финансироваться из государственного бюджета и за счет международных доноров. Также предлагаются изменения в законы о местном самоуправлении и администрации для внедрения системы на местах.

Напомним, Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект №13266, предусматривающий создание института военного омбудсмена. В первом чтении этот документ был поддержан еще 3 июня.

По закону военный омбудсмен получает полномочия рассматривать жалобы от военнослужащих, проводить проверки и требовать устранения выявленных нарушений.

Документ также четко разграничивает компетенцию нового омбудсмена и Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Если последний занимается общими вопросами нарушения прав граждан, то военный омбудсмен будет сосредотачиваться исключительно на проблемах, связанных с военной службой — выплатами, переводами, возможными злоупотреблениями или применением чрезмерной силы.