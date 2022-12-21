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Как проверить целостность газового баллона во избежание трагедии во время отключений света

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
182
Время на прочтение
1 мин
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Как проверить целостность газового баллона во избежание трагедии во время отключений света

Фото: Управление ГСЧС Киева

Проверить целостность можно с помощью того, что есть у каждого – мыла.

Если вы используете дома газовую горелку при отключении света, проверьте целостность баллончика во избежание утечки газа.

Это можно просто сделать с помощью мыльного раствора, сообщили в ГСЧС Украины.

Нанесите мыльный раствор на подозрительный участок или места соединения и внимательно за ними понаблюдайте. Если вы заметили появление пузырьков, использовать такую горелку нельзя. Это несет угрозу вашей жизни.

"Призываем покупать только сертифицированные газовые горелки в лицензированных точках продаж и неукоснительно соблюдать инструкцию производителя", — отметили в ГСЧС.

Напомним, в Киеве дважды за день раздался взрыв в ЖК "Комфорт Таун". Около 5:30 утра 20 декабря в квартире на втором этаже взорвался газовый баллон. Среди пострадавших – 4-месячный младенец. Вечером того же дня в доме загорелся и взорвался генератор.

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