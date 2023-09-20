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Как проверить, есть ли запрет на выезд за границу: сервисы и инструкции

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Как проверить, есть ли запрет на выезд за границу: сервисы и инструкции

Выезд за границу / Фото: ТСН.ua

Выезд за пределы Украины может быть запрещен не только военнообязанным.

Некоторым украинцам может быть запрещен выезд за границу. Отдельные запреты на выезд из Украины действуют, в частности, во время введенного военного положения.

Как проверить, есть ли запрет на выезд за границу – читайте на ТСН.ua.

Запрет выезда за границу – какие причины

Основные причины, по которым украинцам может быть запрещен выезд за пределы государства, это задолженность по уплате алиментов, решение суда о запрете выезда за границу, открытое в отношении человека уголовное дело или отбывание человеком наказания, владение информацией, которая является государственной тайной.

Как проверить, есть ли запрет выезда за границу 2023

О запрете или ограничении по выезду за пределы Украины можно узнать несколькими способами. Самый надежный метод – подать письменный запрос в Главный центр обработки специальной информации Госпогранслужбы Украины.

Запрос в ГПСУ можно подать лично через канцелярию или отправить письмо по почтовому адресу центра.

Что следует указать в запросе в ГПСУ:

  • фамилия, имя и отчество;
  • место жительства (место пребывания);
  • реквизиты документа, удостоверяющего лицо, подающее запрос;
  • для удобства можно указать адрес, на который центр сможет отправить ответ. Это если этот адрес отличается от места проживания или пребывания.

Запрещен выезд за границу или нет – это можно проверить онлайн по самым популярным причинам отказа в пересечении границы:

Есть ли запрет выезда за границу? – Опендатабот

Кроме того, есть специальные приложения для проверки запрета выезда за границу, например, Опендатабот.

Для проверки запрета выезда за границу установите приложение "Опендатабот" и отправьте боту свой налоговый номер (ИНН). Если вы окажетесь в реестре должников за неуплату алиментов, выезд из Украины запрещен.

Далее пришлите боту свою фамилию, имя, отчество. Если вы находитесь в розыске или есть судебное дело по выезду за границу, то он запрещен.

Кому могут ограничить выезд за границу

Есть несколько категорий украинцев, которым могут временно ограничить выезд за границу:

  • тем, кто знает государственную тайну (таким лицам сообщают о сроке действия ограничения);
  • осужденным за совершение уголовного преступления;
  • тем, кто находится под административным надзором Нацполиции;
  • тем лицам, к которым применена мера пресечения до завершеня уголовного производства;
  • тем, кто уклоняется от выполнения обязательств, возложенных на них судом.

Заметим, что выезд за границу во время военного положения запрещен и подлежащим призыву на срочную военную службу.

К слову, журналисты обнаружили сотни общественных организаций и благотворительных фондов, причастных к бегству из Украины мужчин призывного возраста.

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Дата публикации
Просмотры
837
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