Как проверить готовность школы к обучению в условиях войны: советы родителям

1 сентября в Украине дети сядут за школьные парты в учебных заведениях, отвечающих условиям обучения во время войны. И родители могут самостоятельно проверить готовность школы к условиям военного положения. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Советы по проверке готовности школы к военному положению и войне рассказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев для УНН.

Чиновник отмечает, что практически все учебные заведения еще в июле прошли аудит безопасности. Он помог определить, готова ли та или иная школа принимать учащихся на обучение офлайн во время войны.

После проверки специальной комиссией каждая школа получила выводы, которые помогли понять – готово ли учебное заведение к новым и достаточно сложным условиям или ему нужно еще что-то изменить. К примеру, достроить или улучшить укрытие рядом с помещениями школы.

Горбачев приветствует внимание родителей на том, что заключение такой комиссии является обязательным условием, чтобы школа могла работать в автономном режиме. Поэтому, если вы интересуетесь безопасностью учащихся в учебном заведении, можете в любое время спросить заключение этой комиссии и школа должна его вам предоставить.

А еще образовательный омбудсмен дал один важный совет. Он порекомендовал обратить внимание на удобство навигации в школе. Родители могут прийти в школу, покрутиться, оглядеться, а затем закрыть глаза и попытаться понять, где они находятся и как добраться до того или иного помещения. Если сделать это сложно – это значит, что показатели навигации продуманы администрацией школы плохо.