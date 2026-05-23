Как проверить оцифрованную трудовую книжку и исправить ошибки: инструкция ПФУ
Корректные сведения о трудовой деятельности являются критически важными, поскольку именно они определяют право лица на пенсию и влияют на ее размер.
После оцифровки трудовой книжки можно просмотреть данные о своем трудовом стаже через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Соответствующее разъяснение опубликовали в ПФУ.
В Пенсионном фонде отметили, что сводные сведения о трудовой деятельности содержатся в справке «Витяг з ЕТК».
Как получить выписку из электронной трудовой книжки?
Чтобы увидеть официальный документ:
перейдите в раздел «Запрос на получение электронных документов»;
сформируйте запрос на справку «Витяг з ЕТК»;
после обработки документ будет доступен в разделе «Мои обращения».
Что содержится в разделе «Электронная трудовая книжка»?
В этом разделе отображается подробная информация о трудовых отношениях в зависимости от источника данных. Он состоит из трех закладок.
«Записи трудовой книжки (по СПОВ)»
Здесь отражаются сведения о трудовой деятельности на основании отчетности, которую страхователи подавали в систему персонифицированного учета, начиная с 1998 года.
«Оцифрованная ЭТК»
Содержит результаты оцифровки бумажных документов о стаже, которые обработали работники Пенсионного фонда.
«Сканкопии трудовой книжки»
Здесь хранятся загруженные пользователем или работодателем сканированные копии документов.
Что делать, если найдены ошибки?
Электронная трудовая книжка — это не один файл, а система данных из разных источников. Поэтому и способ исправления ошибок зависит от того, где именно они возникли: в отчетности работодателя или при оцифровке документов.
Если ошибки обнаружены в закладке «Записи трудовой книжки (по СПОВ)«:
нужно обратиться к страхователю (работодателю), который подал некорректные данные;
действующее законодательство позволяет работодателю исправить ранее поданную отчетность.
Работники Пенсионного фонда не имеют полномочий самостоятельно изменять такие данные.
Если ошибки в закладке «Оцифрованная ЭТК», нужно:
перейти в раздел «Обращение»
сформировать электронное обращение;
описать выявленные неточности и отправить его в ПФУ.
При этом дополнительно загружать сканкопии документов не нужно.
У украинцев заканчивается время на оцифровку трудовых — последние новости
Напомним, бумажные трудовые книжки нужно перевести в электронный формат, чтобы защитить свой стаж для получения пенсии. Во время этого процесса на портале Пенсионного фонда порой обнаруживают ошибки, из-за которых заявки могут быть отклонены.
В соответствии с законодательством Украины, трудовая книжка не является единственным доказательством трудового стажа. Если человек потерял трудовую книжку, то должен немедленно обратиться с заявлением к работодателю по последнему месту работы. После этого ему выдадут новый документ с записью «Дубликат».