Как проверить оцифрованную трудовую книжку и исправить ошибки: инструкция ПФУ

Корректные сведения о трудовой деятельности являются критически важными, поскольку именно они определяют право лица на пенсию и влияют на ее размер.

Богдан Скаврон
Трудовая книжка

Трудовая книжка / © УНИАН

После оцифровки трудовой книжки можно просмотреть данные о своем трудовом стаже через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Соответствующее разъяснение опубликовали в ПФУ.

В Пенсионном фонде отметили, что сводные сведения о трудовой деятельности содержатся в справке «Витяг з ЕТК».

Как получить выписку из электронной трудовой книжки?

Чтобы увидеть официальный документ:

  • перейдите в раздел «Запрос на получение электронных документов»;

  • сформируйте запрос на справку «Витяг з ЕТК»;

  • после обработки документ будет доступен в разделе «Мои обращения».

Что содержится в разделе «Электронная трудовая книжка»?

В этом разделе отображается подробная информация о трудовых отношениях в зависимости от источника данных. Он состоит из трех закладок.

«Записи трудовой книжки (по СПОВ)»

Здесь отражаются сведения о трудовой деятельности на основании отчетности, которую страхователи подавали в систему персонифицированного учета, начиная с 1998 года.

«Оцифрованная ЭТК»

Содержит результаты оцифровки бумажных документов о стаже, которые обработали работники Пенсионного фонда.

«Сканкопии трудовой книжки»

Здесь хранятся загруженные пользователем или работодателем сканированные копии документов.

Что делать, если найдены ошибки?

Электронная трудовая книжка — это не один файл, а система данных из разных источников. Поэтому и способ исправления ошибок зависит от того, где именно они возникли: в отчетности работодателя или при оцифровке документов.

Если ошибки обнаружены в закладке «Записи трудовой книжки (по СПОВ)«:

  • нужно обратиться к страхователю (работодателю), который подал некорректные данные;

  • действующее законодательство позволяет работодателю исправить ранее поданную отчетность.

Работники Пенсионного фонда не имеют полномочий самостоятельно изменять такие данные.

Если ошибки в закладке «Оцифрованная ЭТК», нужно:

  • перейти в раздел «Обращение»

  • сформировать электронное обращение;

  • описать выявленные неточности и отправить его в ПФУ.

При этом дополнительно загружать сканкопии документов не нужно.

В Пенсионном фонде отметили, что корректные сведения о трудовой деятельности являются критически важными, поскольку именно они определяют право лица на пенсию и влияют на ее размер.

У украинцев заканчивается время на оцифровку трудовых — последние новости

Напомним, бумажные трудовые книжки нужно перевести в электронный формат, чтобы защитить свой стаж для получения пенсии. Во время этого процесса на портале Пенсионного фонда порой обнаруживают ошибки, из-за которых заявки могут быть отклонены.

В соответствии с законодательством Украины, трудовая книжка не является единственным доказательством трудового стажа. Если человек потерял трудовую книжку, то должен немедленно обратиться с заявлением к работодателю по последнему месту работы. После этого ему выдадут новый документ с записью «Дубликат».

