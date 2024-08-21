Как проверить подлинность повестки с помощью "Резерв+": разъяснение Минобороны

Минобороны сообщило о появлении новых функций в приложении "Резерв+". В частности, военнообязанные получат возможность самостоятельно проверять подлинность повестки, которую им пытаются вручить.

Об этом рассказал глава управления информационных технологий Минобороны Украины Олег Берестовой в эфире телемарафона "Єдині новини".

Представитель оборонного ведомства пояснил, что по закону все повестки должны печататься на специальных бланках с QR-кодом. Затем их подписывает и заверяет печатью руководитель ТЦК.

При вручении повестки пользователи приложения "Резерв +" смогут просканировать QR-код на повестке, чтобы убедиться в ее подлинности и уберечь себя от мошенничества.

"Там [в приложении "Резерв+" – ред.] будет статус, что все законно и необходимо прибыть в соответствии с информацией, указанной в повестке", – отметил Берестовый.

Он добавил, что в Минобороны работают над тем, чтобы с помощью реестра "Оберіг" автоматизировать выписку повесток с использованием электронной подписи начальника ТЦК.

Напомним, Минобороны планирует превратить "Резерв+" в онлайн-ТЦК. Часть услуг планируется реализовать осенью 2024 года.

Читайте также: