Как проверить сливочное масло на натуральность в домашних условиях: 5 способов

Купили сливочное масло, но не уверены в его натуральности? Тогда читайте в материале ТСН.ua о 5 способах, которые помогут проверить этот продукт в домашних условиях.

Как проверить сливочное масло на натуральность с помощью разогретой сковороды

Если разогреть сковороду и бросить на ее поверхность кусочек сливочного масла, то спред начнет шкварчать и стрелять в разные стороны. Натуральный продукт просто растает.

Положите его в морозильную камеру

Как быстро проверить сливочное масло в домашних условиях? Просто положите его в морозильную камеру на час. Затем отрежьте кусочек и мажьте его на хлеб. Спред или маргарин будут смазываться без особых проблем, а вот натуральный продукт после охлаждения становится хрупким.

Как отличить качественное сливочное масло от спреда с помощью кипятка

В стакан налейте кипятка, затем опустите туда кусочек масла. Если оно натуральное, то будет медленно растворяться, а вода будет приобретать молочный цвет. При этом жировая прослойка не поднимется на поверхность. А вот спрэд сразу всплывет, не окрашивая жидкость.

Как проверить сливочное масло в домашних условиях: цвет и наличие влаги

Когда вы получите из морозильной камеры натуральное сливочное масло, на его поверхности появятся капли влаги. А еще через некоторое время при комнатной температуре оно приобретет желтый оттенок.

Отличить качественное сливочное масло поможет кипячению.

Если нагреть немного продукта, а затем довести его до кипения, можно заметить, как от него отслаиваются маленькие черные кусочки. Затем они начинают оседать на дне. Эти кусочки указывают на натуральность сливочного масла.