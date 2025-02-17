Как проверить толщину льда и когда безопасно выходить на лед — советы от ГСЧС

С начала этого года в Украине на воде погибли 63 человека, в том числе двое детей. Однако эти цифры не учитывают случай в Херсонской области 13 февраля, когда двое детей погибли, провалившись под лед. Важно научиться правильно проверять толщину льда во избежание подобных несчастных случаев.

Об этом рассказала представитель Главного управления ГСЧС в Винницкой области Оксана Урбанская в эфире Общественного радио.

Она рассказала, что за аналогичный период прошлого года на воде погибли 67 человек, и, несмотря на постоянную информативную работу спасателей, люди продолжают нарушать правила, что приводит к смертельным случаям.

По словам Оксаны Урбанской, безопасного льда в Украине уже не найти из-за аномальных теплых зим, и выходить на лед можно только в случае, если его толщина составляет 15 сантиметров и более.

"Чтобы был безопасный лед, должна быть достаточная толщина льда, которая могла бы удерживать людей. Этот лед формируется только при одном условии. Это должны быть длительные морозы. И не два-три дня, а несколько недель", — подчеркнула представитель ГСЧС.

Представительница отметила, что для безопасного рыбака на замерзших водоемах толщина льда должна быть не менее 10 сантиметров для одного человека, а для нескольких человек — от 15 сантиметров.

Несколько способов проверки толщины льда, каждый из которых имеет свои особенности и уровень надежности.

Просверление льда : Это наиболее точный и надежный способ. Просверливая лед, можно определить его толщину. Чем больше диаметр отверстия, тем точнее будет проверка. Это позволяет получить точную информацию о структуре льда на месте.

Удар палкой или поддвижение палки под лед Такой метод позволяет оценить прочность льда. Удар может дать ориентиры по поводу того, как лед реагирует на нагрузку. Если лед звучит глухо или сильно трещит, это может свидетельствовать об опасной ситуации.

Цвет льда : Прозрачный или зеленый лед — это самый крепкий и надежный, поскольку он более плотный и имеет меньше полостей. Если же лед белый или мутный, он обычно менее крепок, что может свидетельствовать о наличии воздушных пузырьков или трещин, снижающих его прочность. Лед, трещащий или издающий подозрительный звук, также указывает на опасность.

Но даже если лед кажется достаточно толстым, не стоит на нем рисковать, если есть сомнения в его прочности. Безопасный лед – это тот, что имеет не только достаточную толщину, но и безопасную структуру.

Напомним, в Херсонской области пятеро детей провалились под лед на реке Ингулец. Для проведения поисковой операции было привлечено 25 спасателей, пять единиц техники, подводные дроны и специальное оборудование. Погибли три ребенка.

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