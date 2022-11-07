Как проверить творог на наличие крахмала, растительных жиров, других добавок

Покупая творог в магазине или на рынке, часто можно столкнуться с тем, что он испорчен или является подделкой. Как проверить творог в домашних условиях – рассказываем в материале ТСН.ua.

Из чего состоит творог и каким он должен быть

Творог – это белковый концентрат. В настоящем сыре есть определенный процент жира, в магазинном этот процент – в пределах 0,5-9%, в домашнем – до 18-20%. Еще одна составляющая – сыворотка. Ее пытаются сцеживать настолько, насколько это возможно, но часто продают и «влажный» домашний творог. Готовят творог путем сквашивания молока. Это делают одним из двух способов: добавляя закваску с высоким содержанием молочнокислых бактерий; добавляя вместе с бактериальной закваской сычужный фермент, в некоторых случаях – хлористый кальций.

В натуральном твороге не должно быть никаких немолочных компонентов. Подкрашивание соком моркови, повышение жирности с помощью растительных масел, увеличение выхода за счет впитывающего сыворотку крахмала и другие уловки являются подделкой.

Зачем и как подделывают творог

Причина подделки творога известна – таким образом можно сэкономить средства. Для изготовления фальсификата используют воду, кефир, белок соевого типа, жиры растительного типа, крахмал, добавки фруктового типа и т. д.

Как отличить настоящий творог от подделки в домашних условиях

Самый точный способ – обратиться в лабораторию. Рассказываем, как проверить в домашних условиях, натуральный творог или нет.

Проверяем творог на наличие крахмала

Крахмал часто используют при изготовлении поддельного творога, визуально отличить творог от творожного продукта в домашних условиях невозможно. Но это можно сделать с помощью йода. Для этого нужно капнуть на кусочек творога немного йода. Если творог посинел, то крахмал точно использовался для его производства. Такая проверка эффективна и для обнаружения воды, кефира, белка соевого типа, извести и фруктовых добавок, которые могли использовать при производстве творога.

Как узнать, есть ли в составе творога растительные масла

Чтобы проверить творог на наличие пальмового масла или других жиров растительного типа, нужно оставить кусочек продукта в комнате. Если по прошествии некоторого времени он покроется пленкой желтого цвета, но вкус и запах останутся прежними, то это творог с растительными жирами. Натуральный творог меняет свой вкус и запах, поскольку при комнатной температуре начал бы киснуть.

Как проверить творог на натуральность в горячей воде

Возьмите небольшую грудку творога и положите в кипяток. Если творог полностью расплавился и превратился в тягучую массу, а вода осталась чистой, то перед вами качественный продукт. Ненатуральный творог в кипятке не плавится или распадается на хлопья. Также о подделке говорит жирная пленка на поверхности воды.

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