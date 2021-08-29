Как провести первый звонок в условиях карантина: советы Минздрава

Как провести первый звонок в условиях карантина: советы Минздрава

Решение проводить праздничные мероприятия или нет оставили за администрацией школы.

Министерство здравоохранения Украины предлагает рассмотреть различные варианты организации начала 2021-2022 учебного года и соблюдать ограничительных противоэпидемических мероприятий.

Рекомендации опубликовала прес-служба Минздрава.

В частности, в Министерстве здравоохранения отметили, что торжества и линейки 1 сентября для учебных заведений не являются обязательными, а решение проводить праздничные мероприятия или нет (и в каком формате) остается за администрацией школы.

Если же решено организовать праздничные торжества (торжественную линейку), Минздрав рекомендует организовывать их под открытым небом (во дворе школы или спортивной площадке), стараться не смешивать детей разных возрастных групп/классов, избегать образования толпы, следить за соблюдением физического дистанцирования — 1,5 метра.

Также министерство рекомендует воздержаться от организации массовых мероприятий и приглашение развлекательных коллективов, которые не являются сотрудниками школы, максимально сократить время проведения мероприятия.

Если же праздник не предусматривает скопления детей, тогда рекомендуется организовать празднование в пределах каждого класса отдельно, вместо активности в помещении выбирать вариант празднования под открытым небом или организовать День знаний в интерактивной форме.

Как сообщалось, обучение в Украине с 1 сентября начнется в очном формате, а не в дистанционном режиме. Этому должно способствовать вакцинация против коронавируса украинских педагогов.

Напомним, представители ВОЗ, ЮНЕСКО и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) считают нужным начать проводить тестирование на выявление коронавируса в школах.

Новости Украины: вакцинация или дистанционное обучение - к чему готовиться украинским школам

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку