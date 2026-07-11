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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
79
Время на прочтение
2 мин

Как прожила Украина эту неделю — важные события в фото

На этой неделе Украина снова пережила тяжелые дни. Россия безжалостно била по нашим городам. Все важные события — в фото.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Атаки РФ не прекращаются

Атаки РФ не прекращаются / © Getty Images

ТСН.ua собрал все важные события в фото. Как прожила Украину эту неделю — смотрите дальше.

В ночь на 6 июля Россия нанесла массированный удар по Киеву и окрестностям — по Вишневому. По данным ГСЧС, в столице погибли 19 человек, среди них один ребенок. Еще 61 человек пострадал, в том числе семеро детей. / © Associated Press

В ночь на 6 июля Россия нанесла массированный удар по Киеву и окрестностям — по Вишневому. По данным ГСЧС, в столице погибли 19 человек, среди них один ребенок. Еще 61 человек пострадал, в том числе семеро детей. / © Associated Press

6 июля 2026 года. Россияне ударами разрушили жилой дом в Киеве. / © Associated Press

6 июля 2026 года. Россияне ударами разрушили жилой дом в Киеве. / © Associated Press

7 июля 2026 года. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой прибыл в Анкару. Там прошел саммит НАТО. / © Associated Press

7 июля 2026 года. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой прибыл в Анкару. Там прошел саммит НАТО. / © Associated Press

7 июля 2026 года. На Харьковщине похоронили 10-летнюю Викторию Кравченко. Она умерла в больнице — накануне получила ранения из-за российского удара по Лозовой. / © Getty Images

7 июля 2026 года. На Харьковщине похоронили 10-летнюю Викторию Кравченко. Она умерла в больнице — накануне получила ранения из-за российского удара по Лозовой. / © Getty Images

8 июля 2026 года. Россия атаковала Киев баллистическими ракетами — серия из четырех-пяти взрывов прозвучала за несколько минут до объявления тревоги в городе. На рассвете город атаковали реактивные «Шахеды», 5 утра в столице раздавались взрывы.

8 июля 2026 года. Россия атаковала Киев баллистическими ракетами — серия из четырех-пяти взрывов прозвучала за несколько минут до объявления тревоги в городе. На рассвете город атаковали реактивные «Шахеды», 5 утра в столице раздавались взрывы.

8 июля 2026 года. В Харькове ракета попала в жилой дом, есть погибшие и пострадавшие, на АЗС вспыхнул пожар после атаки БпЛА. / © Associated Press

8 июля 2026 года. В Харькове ракета попала в жилой дом, есть погибшие и пострадавшие, на АЗС вспыхнул пожар после атаки БпЛА. / © Associated Press

8 июля 2026 года. Президент Владимир Зеленский переговорил с лидером США на полях саммита НАТО. Для Зеленского поездка оказалась удачной. Он возвращается в Украину с новым пакетом поддержки. / © Associated Press

8 июля 2026 года. Президент Владимир Зеленский переговорил с лидером США на полях саммита НАТО. Для Зеленского поездка оказалась удачной. Он возвращается в Украину с новым пакетом поддержки. / © Associated Press

9 июля 2026. Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла пробиться в финал Уимблдона, который традиционно считают самым престижным турниром среди всех. / © Associated Press

9 июля 2026. Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла пробиться в финал Уимблдона, который традиционно считают самым престижным турниром среди всех. / © Associated Press

9 июля 2025 года. Вишневое — спасатели четвертые сутки подряд ликвидируют последствия обстрела. / © Getty Images

9 июля 2025 года. Вишневое — спасатели четвертые сутки подряд ликвидируют последствия обстрела. / © Getty Images

Российские войска значительно нарастили количество атак на украинские автозаправочные станции, пытаясь поразить топливную инфраструктуру страны. Так, в ночь на 9 июля в Днепропетровской области российские войска атаковали две АЗС. / © Getty Images

Российские войска значительно нарастили количество атак на украинские автозаправочные станции, пытаясь поразить топливную инфраструктуру страны. Так, в ночь на 9 июля в Днепропетровской области российские войска атаковали две АЗС. / © Getty Images

9 июля 2026 года. На Запорожье армия РФ нанесла 1038 ударов по территории 49 населенных пунктов: есть погибшие и раненые. / © Getty Images

9 июля 2026 года. На Запорожье армия РФ нанесла 1038 ударов по территории 49 населенных пунктов: есть погибшие и раненые. / © Getty Images

9 июля 2026 года. В Херсоне 2 людей погибли в результате удара российским БпЛА по автомобилю. Из-за вражеского удара легковушка загорелась. Несмотря на риск повторных атак, спасатели ликвидировали пожар.

9 июля 2026 года. В Херсоне 2 людей погибли в результате удара российским БпЛА по автомобилю. Из-за вражеского удара легковушка загорелась. Несмотря на риск повторных атак, спасатели ликвидировали пожар.

10 июля 2026. Под зданием Одесского городского совета во второй раз за неделю состоялась акция в поддержку введения моратория на использование русскоязычного культурного продукта в публичном пространстве города. / © Getty Images

10 июля 2026. Под зданием Одесского городского совета во второй раз за неделю состоялась акция в поддержку введения моратория на использование русскоязычного культурного продукта в публичном пространстве города. / © Getty Images

10 июля 2026 года. Спасатели ликвидировали пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. В течение двух недель чрезвычайники Киевщины совместно с другими службами непрерывно укрощали огонь.

10 июля 2026 года. Спасатели ликвидировали пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. В течение двух недель чрезвычайники Киевщины совместно с другими службами непрерывно укрощали огонь.

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Количество просмотров
79
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