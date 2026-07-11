ТСН Украина Дата публикации 08:22, 11.07.26 Категория Украина Количество просмотров 79 Время на прочтение 2 мин Как прожила Украина эту неделю — важные события в фото На этой неделе Украина снова пережила тяжелые дни. Россия безжалостно била по нашим городам. Все важные события — в фото. Автор публикации Анастасия Павленко Комментарии Поделиться Поделиться: Facebook X Whatsapp Telegram Viber Скопировать ссылку Атаки РФ не прекращаются / © Getty Images ТСН.ua собрал все важные события в фото. Как прожила Украину эту неделю — смотрите дальше. В ночь на 6 июля Россия нанесла массированный удар по Киеву и окрестностям — по Вишневому. По данным ГСЧС, в столице погибли 19 человек, среди них один ребенок. Еще 61 человек пострадал, в том числе семеро детей. / © Associated Press 6 июля 2026 года. Россияне ударами разрушили жилой дом в Киеве. / © Associated Press 7 июля 2026 года. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой прибыл в Анкару. Там прошел саммит НАТО. / © Associated Press 7 июля 2026 года. На Харьковщине похоронили 10-летнюю Викторию Кравченко. Она умерла в больнице — накануне получила ранения из-за российского удара по Лозовой. / © Getty Images 8 июля 2026 года. Россия атаковала Киев баллистическими ракетами — серия из четырех-пяти взрывов прозвучала за несколько минут до объявления тревоги в городе. На рассвете город атаковали реактивные «Шахеды», 5 утра в столице раздавались взрывы. 8 июля 2026 года. В Харькове ракета попала в жилой дом, есть погибшие и пострадавшие, на АЗС вспыхнул пожар после атаки БпЛА. / © Associated Press 8 июля 2026 года. Президент Владимир Зеленский переговорил с лидером США на полях саммита НАТО. Для Зеленского поездка оказалась удачной. Он возвращается в Украину с новым пакетом поддержки. / © Associated Press 9 июля 2026. Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла пробиться в финал Уимблдона, который традиционно считают самым престижным турниром среди всех. / © Associated Press 9 июля 2025 года. Вишневое — спасатели четвертые сутки подряд ликвидируют последствия обстрела. / © Getty Images Российские войска значительно нарастили количество атак на украинские автозаправочные станции, пытаясь поразить топливную инфраструктуру страны. Так, в ночь на 9 июля в Днепропетровской области российские войска атаковали две АЗС. / © Getty Images 9 июля 2026 года. На Запорожье армия РФ нанесла 1038 ударов по территории 49 населенных пунктов: есть погибшие и раненые. / © Getty Images 9 июля 2026 года. В Херсоне 2 людей погибли в результате удара российским БпЛА по автомобилю. Из-за вражеского удара легковушка загорелась. Несмотря на риск повторных атак, спасатели ликвидировали пожар. 10 июля 2026. Под зданием Одесского городского совета во второй раз за неделю состоялась акция в поддержку введения моратория на использование русскоязычного культурного продукта в публичном пространстве города. / © Getty Images 10 июля 2026 года. Спасатели ликвидировали пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. В течение двух недель чрезвычайники Киевщины совместно с другими службами непрерывно укрощали огонь. Комментарии Сортировать: Новые Старые Популярные Отправить