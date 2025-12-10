Как птицы реагируют на взрывы: объяснение от зоолога

Птицы

Реклама

Если была тишина, а затем резко возник какой-то громкий звук, это, конечно, может вызвать у птиц панику. Однако к постепенным звукам взрывов, которые слышны издалека, птицы относятся относительно спокойно: они просто замирают, прислушиваются, пытаются высмотреть, откуда идет опасность.

Об этом рассказал заведующий отделом «Птицы» Киевского зоопарка Виталий Лясковский для УНИАН.

Реакция на взрывы у разных видов может быть разная:

Реклама

Мелкие и средние птицы (воробьи и голуби) рассеиваются, разлетаются.

Совы — испытывают сильный дискомфорт из-за хорошо развитого слуха.

Фазановые птицы замирают, а потом делают стремительный скачок вверх и летят как можно дальше. Для них резкий звук представляет опасность, потому что они могут сами себе повредить.

Хищные птицы — не сильно реагируют, потому что больше ориентируются на зрение. Они замирают, присматриваются, а потом решают, что делать дальше.

Из-за взрывов в Киеве поведение птиц почти не изменилось. Они привыкают к тому, что иногда такие звуки раздаются.

Лясковский подчеркнул, что большую опасность птицам несет взрывная волна, а не сам громкий звук. У птиц маленькое тельце, поэтому есть большая опасность того, что вследствие взрывной волны животное испытывает значительные травмы.

Эксперт также опроверг миф о том, что животные могут прогнозировать приближающуюся опасность.

На самом деле у них просто лучше развиты органы чувств, в частности слух, чем у людей, поэтому они не предполагают, например, приближение ракеты, а просто слышат ее на 5-10 минут раньше, чем мы.

Реклама

В общем, у птиц лучше развито зрение, чем слух, — у них глазное яблоко занимает примерно 2/3 объема головы. Птицы, например, распространенные в Киеве голуби и воробьи не испытывают опасности раньше времени, а лишь реагируют на нее.

Напомним, в Украине на грани исчезновения оказался косарь — болотная птица из семейства ибисовых, занесенная в Красную книгу. Его численность в низовьях Днестра стремительно сокращается из-за исчезновения естественных мест обитания.