Как птицы реагируют на взрывы: объяснение от зоолога
Птицы могут по-разному реагировать на взрывы в Киеве, в частности некоторые из них просто разлетаются в разные стороны.
Если была тишина, а затем резко возник какой-то громкий звук, это, конечно, может вызвать у птиц панику. Однако к постепенным звукам взрывов, которые слышны издалека, птицы относятся относительно спокойно: они просто замирают, прислушиваются, пытаются высмотреть, откуда идет опасность.
Об этом рассказал заведующий отделом «Птицы» Киевского зоопарка Виталий Лясковский для УНИАН.
Реакция на взрывы у разных видов может быть разная:
Мелкие и средние птицы (воробьи и голуби) рассеиваются, разлетаются.
Совы — испытывают сильный дискомфорт из-за хорошо развитого слуха.
Фазановые птицы замирают, а потом делают стремительный скачок вверх и летят как можно дальше. Для них резкий звук представляет опасность, потому что они могут сами себе повредить.
Хищные птицы — не сильно реагируют, потому что больше ориентируются на зрение. Они замирают, присматриваются, а потом решают, что делать дальше.
Из-за взрывов в Киеве поведение птиц почти не изменилось. Они привыкают к тому, что иногда такие звуки раздаются.
Лясковский подчеркнул, что большую опасность птицам несет взрывная волна, а не сам громкий звук. У птиц маленькое тельце, поэтому есть большая опасность того, что вследствие взрывной волны животное испытывает значительные травмы.
Эксперт также опроверг миф о том, что животные могут прогнозировать приближающуюся опасность.
На самом деле у них просто лучше развиты органы чувств, в частности слух, чем у людей, поэтому они не предполагают, например, приближение ракеты, а просто слышат ее на 5-10 минут раньше, чем мы.
В общем, у птиц лучше развито зрение, чем слух, — у них глазное яблоко занимает примерно 2/3 объема головы. Птицы, например, распространенные в Киеве голуби и воробьи не испытывают опасности раньше времени, а лишь реагируют на нее.
