Как Путин подставил Трампа: сможет ли Европа заменить США на переговорах с Россией

Президент Финляндии Александер Стубб считает, что пора Европе начать разговаривать с Россией. Когда это произойдет, он не знает. Но политика США по отношению к РФ и Украине больше не отвечает интересам Европы. Сейчас европейские лидеры обсуждают, кто именно должен установить контакт с Россией. Но конкретные решения еще не приняты — будет ли это спецпосланник или группа лидеров.

В субботу, 9 мая, когда Украина указом Владимира Зеленского официально разрешила России провести парад «победобеседания», Путин на пресс-конференции со своими пропагандистами заявил, что от ЕС в качестве переговорщика его устроила бы кандидатура бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев это однозначно не поддерживает. А глава дипломатии ЕС Кая Каллас назвала Шредера лоббистом российских государственных компаний (до мая 2022 года он был председателем совета директоров «Роснефти» — Ред.), сидевшего по обе стороны стола.

С полуночи 12 мая трехдневное «перемирие» между Россией и Украиной завершилось. Режимом тишины это назвать сложно. В прифронтовых районах и громадах, по словам Владимира Зеленского, прекращения огня не было. Это «перемирие», напомним, анонсировал Дональд Трамп, аргументируя тем, что «в России этот праздник посвящен Дню Победы, но также и в Украине, поскольку она тоже сыграла важную роль во Второй мировой войне». Позже американский президент выразил надежду, что режим тишины продолжится. Но Путин в этом не заинтересован, срывая и обмен пленными в формате 1000 на 1000, также анонсированный Трампом.

Почему в Европе снова говорят о прямых контактах с Путиным и какие сценарии окончания войны рассматривают?

Пора говорить с Россией: как Шредер возмутил Европу

Выступая перед своими пропагандистами после парада «перебои» на Красной площади в Москве, Путин среди прочего сказал, что война идет к завершению. Это заявление получило большое распространение в прессе. Однако на этой же псевдо-пресс-конференции Путин заявил, что ВС РФ «должны быть сосредоточены на нанесении полного поражения противнику». Глава Кремля также набросился на Финляндию, которую якобы насильно «затащили в НАТО» и превратили совместную с Россией «границу в линию противостояния».

Во время визита в Киев в понедельник, 11 мая, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что заявления Путина о возможном завершении войны могут быть очередным обманом, потому что если бы глава Кремля действительно хотел совершить войну, то просто вывел бы свои войска или предложил конкретные переговоры без предварительных условий.

«Я надеюсь, что ошибаюсь, когда считаю это очередной попыткой обмана, но исключать это нельзя. И это, похоже, часть его гибридной войны. Каждый раз, когда речь шла о переговорах по прекращению огня или мира, он в итоге играл каплеными картами или вел себя совсем не так, как было согласовано или заявлено во время переговоров», — добавил Борис Писториус.

Немецкие политики и чиновники довольно жестко отреагировали на слова Путина о его давнем друге Шредере, который мог бы представлять Европу на переговорах с Россией. Süddeutsche Zeitung сообщила, что в правительстве Германии отнеслись к этому с недоверием и критикой, хотя в рядах СДПГ и раздаются отдельные голоса за то, чтобы рассмотреть кандидатуру Шредера, если это увеличит шансы на скорейшее завершение войны. Однако немецкий министр по делам Европы от руководящей партии ХДС Гюнтер Крихбаум заявил, что посредник должен быть приемлем для обеих сторон, а Шредер явно оказался под сильным влиянием Путина.

«Если мы дадим России право назначать переговорщика от нашего имени, знаете, это было бы не очень мудро», — считает Кая Каллас.

Переговоры в тупике: как Европа будет действовать без США

Во время визита в Рим на прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры между Украиной и Россией при посредничестве Америки зашли в тупик. Последний раунд был в феврале в Абу-Даби. После начала очередной войны США и Израиля против Ирана и закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке Киев предлагал встретиться в Стамбуле. Однако россияне все отвергали. А недавно помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что в очередном раунде переговоров нет смысла, пока Киев не выведет войска из Донбасса.

«Мы остаемся готовы играть эту роль, если это может быть продуктивным. Мы не хотим тратить время и энергию на усилия, которые не продвигаются вперед. Но если мы увидим возможность выступить посредником, который приблизит обе стороны к мирному соглашению, мы хотели бы это сделать», — добавил Марко Рубио.

Напомним, как в середине апреля во время выступления в штате Джорджия вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что одним из самых больших достижений администрации Трампа, которыми он гордится, было лишение Украины американской поддержки. Однако опросы свидетельствуют о том, что американский избиратель не воспринимает это как достижение. С приближением промежуточных выборов в Конгресс в ноябре этого года, когда американцы будут переизбирать треть Сената и всю Палату представителей, администрации Трампа нужны победы. Однако команда действующего американского президента не может похвастаться достижениями ни внутри США, ни тем более на международной арене.

Рейтинг неодобрения действий Трампа достиг рекордной отметки — 58%. Опрос NPR/PBS News/Marist свидетельствует, что в росте цен на горючее на заправках из-за войны на Ближнем Востоке и закрытии Ираном Ормузского пролива американцы обвиняют именно Трампа. Так что демократы осенью могут взять большинство не только в Палате представителей, но и в Сенате. Поэтому эксперты прогнозируют, что администрация Трампа может увеличить давление на Украину, надеясь, что до ноября будет установлен более чем трехдневный режим прекращения огня. Однако может случиться и так, что США вообще самоустранятся от посредничества в переговорах между Украиной и Россией, где команда Трампа действительно всегда была более благосклонна к Москве.

Но наиболее негативный результат очередной войны против Ирана, последствия которой в администрации Трампа не просчитали в полной мере заранее, это подрыв доверия к гарантиям безопасности США даже в тех странах, где присутствуют американские войска. Особенно остро это ощущается в Европе после решения Пентагона вывести 5 тысяч американских военнослужащих из Германии. Именно поэтому президент Финляндии Александер Стубб заявляет, что политика США в отношении Украины и России больше не отвечает интересам Европы, и пора взаимодействовать с Москвой напрямую.

«Я считаю, что возможность мирного соглашения (в войне России против Украины — Ред.) не рассматривается по крайней мере в этом году», — считает Стубб, добавляя, что существуют три сценария — продолжение войны, перемирие с последующим мирным соглашением или крах одной из сторон. Крах, по мнению президента Финляндии, более вероятен со стороны России.

В понедельник, 11 мая, в последний день трехдневного перемирия Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к новым атакам — Россия не намерена завершать войну. И в ночь на вторник, 12 мая, Россия массированно атаковала Украину дронами. В то же время, как отмечает The Economist, впервые за последние три года стратегическая инициатива на поле боя перешла в Украину, а российское весеннее наступление, на которое возлагали большие надежды в Москве, фактически провалилось. Поэтому у европейцев действительно есть шанс, усугубив поддержку Сил обороны Украины, укрепить позиции за столом предстоящих переговоров с Россией.

The New York Times подразумевает, что президент Зеленский все больше дистанцируется от отношений с США. Издание называет это «пробным разводом». А министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призывает Европу усилить свою роль в мирных усилиях и давлении на Россию.

«Для этого Европа должна говорить единственным голосом. Не вместо трека Соединенных Штатов, который остается мейнстримным, а как его дополнение», — добавил глава украинского МИД.

