Как работает электронное направление на ВВК: Черногоренко рассказала подробности

Все пользователи "Резерв+" могут получить электронное направление на ВВК с записью на конкретную дату.

Минобороны Украины продолжает цифровизацию процесса прохождения военно-врачебной комиссии. Сейчас уже есть возможность оформить электронное направление на ВВК и после ее прохождения получить заключение в цифровой форме, которая вскоре будет выдаваться в обязательном порядке.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

"Электронные направления [на ВВК – ред.] уже оформили 32 тысячи военнообязанных. Это возможность подать запрос и получить направление без посещения ТЦК, без очередей, бумаг, без лишних усилий. Достаточно зайти в "Резерв+", сделать несколько кликов, оформить электронное направление, и далее человек отправляется непосредственно в определенное заведение здравоохранения. И еще больше - в определенную дату, мы также недавно добавили такую ​​возможность", — сказала замминистра.

Она сообщила, что сервис электронных направлений на ВВК стартовал в конце января. Сейчас он доступен всем пользователям приложения "Резерв+", даже тем, кто уже получил бумажную повестку.

"Буквально в конце февраля мы ввели возможность оформлять постановление о пройденном ВВК в цифровом варианте. И я хотела бы обратиться ко всем нашим гражданам, которые, собственно, проходят военно-врачебную комиссию: просите оформлять цифровое постановление", — отметила чиновник.

Екатерина Черногоренко также анонсировала, что уже с 1 апреля цифровое заключение ВВК о пригодности военнообязанного будет обязательным для всех, что позволит сразу видеть его в "Резерв+" и не нужно будет нести бумажное заключение в ТЦК и стоять там в очередях.

Напомним, в Украине до ноября 2025 года планируют ввести анонимное рассмотрение дел военно-врачебными комиссиями. Врачи ВВК не будут знать имен осматриваемых мужчин.

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