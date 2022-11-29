Как работает энергосистема в Украине и что нужно знать о подаче света в квартиры: в Укрэнерго объяснили

Электроэнергия в Украине – это многоступенчатый процесс, на работу которого влияет куча вещей.

Чтобы снабжать Украину электроэнергией, и понимать, как вообще происходит процесс подачи света в квартиры, нужно понимать несколько вещей.

Об этих вещах в интервью "НВ. Бизнес" рассказал глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

Также читайте На Харьковщине оккупанты изнасиловали и жестоко убили девочку и отрезали половые органы перед казнью парню — Офис президента

"Важно понимать несколько базовых вещей. Во-первых, электроэнергия — это не хранящийся товар. Это его главная черта. Это означает, что она потребляется в тот самый момент, когда производится на какой-то электростанции. В энергосистеме всегда должен быть баланс между производством и потреблением", – объясняет Владимир Кудрицкий.

По его словам, украинская энергосистема формировалась еще в 60-80-х годах прошлого века. Она была частью системы СССР. Так было экономически дешевле ее производить — в частности, на атомных, угольных, гидроэлектростанциях и газовых теплоэлектроцентралях.

"Все они производят электроэнергию и выдают ее в сеть, которая соединяет электростанцию и конечного потребителя. Вторая важная вещь. В сети есть несколько типов линий. Есть высоковольтные линии, их можно сравнить с автобанами, ведущими от больших электростанций к большим "развязкам". Это наши магистральные сети, которые транспортируют огромные объемы электроэнергии в наши подстанции. Эта сеть имеет два типа. Магистральная сеть присоединяется непосредственно к большим электростанциям и транспортирует огромные объемы электроэнергии из мест, где она производится, в области, где она потребляется", — рассказывает глава Укрэнерго.

Уже на подстанциях электроэнергия высокого напряжения трансформируется в электроэнергию меньшего напряжения, и уже идет к местному потреблению — распределительными сетями доставляется в конкретный дом или предприятие.

"Магистральными сетями управляет государственная компания Укрэнерго. Распределительными сетями в каждой области и городе Киеве облэнерго. Электростанции и облэнерго могут принадлежать государству, частным собственникам и коммунальным предприятиям. К примеру, Киевтеплоэнерго принадлежит КГГА. А потребители у нас есть бытовые – домохозяйства, коммунально-бытовые и промышленные – предприятия разной формы собственности", — подчеркнул Владимир Кудрицкий.

Напомним, что украинские энергетики первыми в мире, кто стал реагировать на террористические атаки такого уровня.

Читайте также: