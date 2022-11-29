Как работает энергосистема в Украине и что нужно знать о подаче света в квартиры: в Укрэнерго объяснили

Электроэнергия в Украине – это многоступенчатый процесс, на работу которого влияет куча вещей.
Чтобы снабжать Украину электроэнергией, и понимать, как вообще происходит процесс подачи света в квартиры, нужно понимать несколько вещей.
Об этих вещах в интервью "НВ. Бизнес" рассказал глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий.
"Важно понимать несколько базовых вещей. Во-первых, электроэнергия — это не хранящийся товар. Это его главная черта. Это означает, что она потребляется в тот самый момент, когда производится на какой-то электростанции. В энергосистеме всегда должен быть баланс между производством и потреблением", – объясняет Владимир Кудрицкий.
По его словам, украинская энергосистема формировалась еще в 60-80-х годах прошлого века. Она была частью системы СССР. Так было экономически дешевле ее производить — в частности, на атомных, угольных, гидроэлектростанциях и газовых теплоэлектроцентралях.
"Все они производят электроэнергию и выдают ее в сеть, которая соединяет электростанцию и конечного потребителя. Вторая важная вещь. В сети есть несколько типов линий. Есть высоковольтные линии, их можно сравнить с автобанами, ведущими от больших электростанций к большим "развязкам". Это наши магистральные сети, которые транспортируют огромные объемы электроэнергии в наши подстанции. Эта сеть имеет два типа. Магистральная сеть присоединяется непосредственно к большим электростанциям и транспортирует огромные объемы электроэнергии из мест, где она производится, в области, где она потребляется", — рассказывает глава Укрэнерго.
Уже на подстанциях электроэнергия высокого напряжения трансформируется в электроэнергию меньшего напряжения, и уже идет к местному потреблению — распределительными сетями доставляется в конкретный дом или предприятие.
"Магистральными сетями управляет государственная компания Укрэнерго. Распределительными сетями в каждой области и городе Киеве облэнерго. Электростанции и облэнерго могут принадлежать государству, частным собственникам и коммунальным предприятиям. К примеру, Киевтеплоэнерго принадлежит КГГА. А потребители у нас есть бытовые – домохозяйства, коммунально-бытовые и промышленные – предприятия разной формы собственности", — подчеркнул Владимир Кудрицкий.
Напомним, что украинские энергетики первыми в мире, кто стал реагировать на террористические атаки такого уровня.
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