Как работает окопный РЭБ: Федоров рассказал детали и показал видео

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал окопные установки РЭБ, защищающие от российских дронов позиции и технику. Одно из ключевых преимуществ системы, которая называется PARASOL, — то, что она незаметна.

Об этом министр написал на своей странице в соцсети.

“PARASOL – окопный РЕБ от участника кластера Brave1. У разработчика есть две модификации РЭБ: одна защищает от российских дронов позиции, другая – технику. Одно из ключевых преимуществ PARASOL – она незаметна для враждебных РЭБ. Первая разработка, PARASOL 01, защищает позиции военных, подавляя российские FPV-дроны на расстоянии в пределах 200 метров. Вторая разработка, PARASOL 02, защищает технику – ее можно на нее инсталлировать и подключить к бортовой сети, дроны глушатся также на расстоянии в пределах 200 метров”, — пояснил Михаил Федоров.

Как на фронте работают окопные установки РЭБ

По его словам, другие преимущества окопного РЭБ – простота в эксплуатации и быстрое овладение технологией – освоить PARASOL можно за 10-15 минут.

"Государство уже заключило контракты с разработчиком, компанией МиксСтил, покупает две модификации PARASOL, а Силы обороны их активно используют. До полномасштабной войны в Украине не было никакой разработки РЭБа ближнего действия. Благодаря системной работе Brave1, эта сфера начала развиваться, и сегодня уже есть десятки технологических решений, которые государство может покупать для фронта", — подчеркнул Федоров.

Напомним, что Россия пытается оградить свою авиацию от украинских атак.

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