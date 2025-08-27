Как работает "Пакет школьника" и что делать, если в "Дии" нет данных о ребенке

Школьник / © pexels.com

В Украине продолжается подача заявлений в рамках программы «Пакет школьника», по которой родители первоклассников могут получить единовременную выплату в 5000 грн. В Министерстве образования и науки сообщили детали работы программы и объяснили, что делать, если в приложении «Дия» отсутствуют данные о ребенке.

Об этом говорится в заявлении на сайте Минобразования.

Как акцентировали в МОН, на своевременность и отсутствие трудностей при получении помощи по программе «Пакет школьника» влияет то, насколько правильно школы оформят данные о новом ученике.

«Пакет школьника» 2025 — как работает система?

После того, как ребенка зачисляют в школу, данные о нем обязательно должны внести в систему Автоматизированного информационного комплекса образовательного менеджмента (АИКОМ). Это — единственный источник для подтверждения, что ребенок действительно зачислен в 1 класс. Верификация происходит автоматически, в частности через Госреестр актов гражданского состояния.

При подаче заявления в приложении «Дия» или изменении статуса заявления система отправляет запрос в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Раз в два дня Фонд получает из АИКОМ сводный перечень первоклассников и дополнительно проверяет актуальный статус школьника и данные родителей или других законных представителей. После этих проверок ПФУ обрабатывает заявление и организует выплату.

«Пакет школьника» — что делать, если в «Дии» нет инофрмации о ребенке?

Если информация о ребенке отсутствует в услуге «Пакет школьника» в «Дии», Минобразования советует сделать следующее:

уточнить в школе, внесены ли данные ребенка в модернизированный АИКОМ. Школе следует проверить наличие в АИКОМ регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН) родителей. Если этих данных нет, их надо предоставить школе для внесения;

следует помнить, что сообщение в «Дии» поступает только после передачи данных из системы АИКОМ в ПФУ, а не в день подачи заявления или зачисления ребенка в школу. Задержка может составлять до 48 ч.

Те, кто не пользуются «Дией» или не имеет ID-карты или загранпаспорта, могут оформить выплату через сервисный центр Пенсионного фонда. В этом случае данные ребенка тоже должны быть внесены в АИКОМ.

В МОН отметили, что подать заявление на выплаты в рамках «Пакета школьника» можно не позднее 15 ноября 2025 года. Выплата зачислится на «Дия.Карту» за 14 дней с момента подачи заявки.

Отказ в выплате по «Пакету школьника» — причины

В выплате помощи в рамках программы «Пакет школьника» могут отказать по следующим причинам:

пребывание семьи за границей или на временно оккупированной территории. В таком случае выплату можно получить по возвращении;

отчисление или перевод ребенка в другую школу. Для выплат родители должны подать новое заявление;

несоответствие данных в госреестрах. В таком случае помощь возможна после обновления информации.

Напомним, 7 июля Кабинет министров Украины принял решение о запуске программы «Пакет школьника». Она предусматривает выплату денежной помощи в 5000 грн на приобретение всего необходимого для первоклассников, которые будут учиться в офлайн-формате. Задача программы — стимулирование семей, воспитывающих детей, оставаться в Украине.