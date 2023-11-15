Как работает рекрутинг в армию и что будет с призывом и ТЦК: в Минобороны рассказали

Важно, чтобы в армии были люди, способные воевать.

Сегодня в обществе очень распространено слово "рекрутинг". Сейчас стартует первый проект, направленный на привлечение мотивированных людей в службу в Вооруженных силах Украины.

Об этом в эфире телемарафона заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

Каждый будет выбирать путь

Как отмечает Калмыкова, мы привыкли к тому, что у нас есть призыв, кадровые офицеры. И задача состоит в том, что расширить возможность для человека посмотреть, какие вакансии, какие умения, знания и навыки нуждаются.

По ее словам, рекрутинг и призыв будут дополнять друг друга. Сегодня мы находимся в состоянии войны, так что нам необходимо, чтобы в войсках были люди, которые могут воевать.

"Поэтому разнообразие инструментов собственно и рассчитано именно на то, чтобы каждый человек мог выбрать свой личный путь", – акцентировала заместитель министра обороны.

При этом она подчеркнула, что рекрутинговые центры не заменят функционирование ТЦК.

"Оба механизма будут работать параллельно. Если у нас люди начнут активно приобщаться к службе, мы сможем перейти на то, чтобы исключительно из-за рекрутинга люди могли начинать службу", – предполагает она.

Напомним, в Украине хотят изменить правила мобилизации во время военного положения. Законопроект №10209 зарегистрировали в Верховной Раде. Среди прочего предлагается мобилизовать по письменному согласию. Призывать тех, кто имеет отсрочку или бронирование, работников правоохранительных органов. А также увольняться со службы по собственному желанию и привлекать безработных к работам по восстановлению инфраструктуры.

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