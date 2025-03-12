Как работают электронные направления на ВВК: объяснение Минобороны

Министерство обороны Украины разъяснило важные аспекты внедрения электронных постановлений и направлений на военно-врачебную комиссию (ВВК).

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Как получить электронное направление на ВВК через мобильное приложение "Резерв+"

Для того чтобы получить электронное направление на ВВК, военнообязанному достаточно авторизоваться в мобильном приложении "Резерв+", которым пользуются уже более 4 миллионов человек. После подписания электронного направления ТЦК пользователь получит уведомление в приложении, а сам документ автоматически появится в разделе "Направление на ВВК". Теперь нет необходимости идти в ТЦК и тратить время на получение бумажных направлений — можно непосредственно отправляться в медицинское учреждение для прохождения медосмотра.

Этот сервис доступен для всех военнообязанных, в том числе желающих пройти осмотр самостоятельно, а также для лиц, получивших повестку для прохождения ВВК. В любом случае нужно подать запрос через приложение "Резерв+". Если военнообязанный не явится на осмотр после подачи электронного направления, оно будет оставаться актуальным еще в течение 15 дней. После этого необходимо подать запрос повторно. В случае, когда лицо получило повестку на прохождение ВВК и не явилось в пределах 14 дней после запланированной даты осмотра, это считается нарушением учета, предусматривающего административную ответственность.

Электронная система ВВК

Ранее постановления ВВК писали вручную и отправляли в ТЦК бумажным путем, что связано с длительными сроками обработки и риском потери документов. Минобороны ввело новую систему через электронный кабинет ВВК в МИС ВСУ, позволяющий комиссиям работать онлайн, получать и передавать документы быстрее и с минимальным риском для хранения данных. Благодаря электронным постановлениям военнообязанные больше не должны самостоятельно передавать выводы в ТЦК или ждать бумажных документов. Все данные автоматически передаются в реестр Оберег, что обеспечивает гораздо быстрее отображение результатов в приложении "Резерв+". Вся история проведенных ВВК сохраняется в МИС ВСУ, что позволяет комплексно оценивать состояние здоровья во время осмотра. Это также поможет военным быстрее оформлять выплаты, льготы и другие услуги, связанные с состоянием здоровья.

Для военных сохраняется вся предыдущая история проведенных ВВК в МИС ВСУ, что обеспечивает более точную оценку состояния здоровья на каждом этапе осмотра. Также благодаря электронным постановлениям можно будет проще оформлять льготы, выплаты и услуги в приложении "Армия+". Кроме того, Минобороны цифровизировало справки о травмах, что позволяет командирам формировать их через СЕДО, и документы автоматически поступают в электронный кабинет ВВК.

Процедура оформления постановлений ВВК изменена с весны

С 1 марта 2025 г. электронные постановления стали обязательными для ВВК, которые зарегистрированы в электронном кабинете и уже прошли обучение с новыми функциональными возможностями. До 1 апреля 2025 все комиссии должны подключиться к новой системе. Если ВВК по техническим причинам не может использовать электронную систему, то временно допускается оформление постановлений на бумаге. Однако после обновления технической возможности данные должны быть внесены в систему с соответствующей пометкой.

После осмотра комиссия может передать военнообязанному печатную копию электронного постановления, если оформляется в качестве справки ВВК (для признания пригодности к военной службе или потребности в лечении). Однако если постановление оформляется свидетельством о болезни (для признания непригодности к службе), вывод утверждается только после официальной подписи штатной ВВК.

ВВК не может требовать от лица приносить бумажные документы в ТЦК. Благодаря электронной системе, постановления автоматически передаются в реестр Оберег и ТЦК. Однако если технические проблемы мешают ВВК работать с электронными данными, они могут оформлять постановления на бумаге. После того, как доступ к системе возобновится, работники ВВК должны внести данные в МИС ВСУ с соответствующей отметкой.

Процедура обжалования решения ВВК

Процедура обжалования решения ВВК остается неизменной. Если военнообязанный не согласен с заключением, он может подать жалобу в штатную ВВК или обжаловать постановление в суде, как это предусмотрено приказом Минобороны №402. Изменения в приказ Минобороны Украины №402 предусматривают введение электронных постановлений ВВК, что упрощает процедуру военно-врачебной экспертизы и минимизирует бумажную отчетность.

Напомним, в Украине до ноября 2025 года планируется ввести анонимное рассмотрение дел военно-врачебными комиссиями. Врачи ВВК не будут знать имена мужчин во время медицинского осмотра.

Читайте также: