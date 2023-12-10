"Как раньше" уже не будет: Портников призвал готовиться к конфликту на десятилетие

Портников предупреждает: даже выход ВСУ на границы 1991 не обязательно будет означать прекращение войны.

В 2014 году, после оккупации Крыма и начала войны в Донбассе, начался новый отсчет времени. Поэтому надеяться, что по завершении войны все будет, "как раньше", не стоит.

Такое мнение высказал политический эксперт и журналист Виталий Портников в интервью "Суспільному".

"Мы цепляемся за прошлое. И Украина не исключение. Мы говорим, что хотим вернуться к нашим международно признанным границам. Другие страны говорят, что хотят вернуться к международному праву. А к сожалению, возможности вернуться назад не существует в истории", – говорит эксперт. .

Портников напомнил, что международно признанные границы Украины 1991 были признаны в том числе и Россией. Однако Путин это разрушил. По мнению эксперта, политического инструментария вынудить Москву признать наши границы пока нет.

"Мы можем их только отвоевать. При этом, кстати, нет понимания, признает ли их Россия тогда", – говорит политический обозреватель. В то же время, Портников предупреждает: даже выход ВСУ на границы 1991 года не обязательно будет означать прекращение войны, ведь РФ может продолжить обстреливать территорию Украины. Чтобы этого не было, он перечислил необходимые гарантии безопасности.

Мрачный прогноз на следующие десятилетия

Портников призывает украинцев осознать три важные вещи:

масштабность задач;

осознать, что Украина находится в долгом конфликте;

осознать, "что для того, чтобы восстановить порядок, который нам кажется наиболее правильным и цивилизованным – построить ли новый, могут пройти десятилетия".

"Со времени оккупации УНР большевиками в 1920 году до провозглашения украинской независимости прошел 71 год. Мы имеем дело с конфликтом такой же продолжительности. Такие конфликты в Европе и без нас есть. Самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра появилась в 1975 году. Ближневосточный конфликт – 1948-й год", – проводит исторические аналогии Портников.

По его мнению, если Украине удастся решить свою проблему в 2054 или 2072 году, "это будет успех". Вопрос только в одном: будут ли украинцы все это время воевать, или будет найдена модель перехода от военных механизмов к политическим и Украина станет частью европейского сообщества и НАТО.

Ранее Витлий Портников объяснил, почему Украина не может перенести войну на территорию РФ.

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