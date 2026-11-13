Как "распилили" деньги на защите энергетики Киевщины и при чем тут владелец крокодила: в Раде шокировали расследованием

Защита энергообъектов и владелец крокодила, бизнесмен Владислав Соколов

Реклама

Народный депутат Ярослав Железняк обнародовал данные о том, что Киевская ОВА выплатила более 800 млн грн авансов для защиты энергообъектов области компаниям, связанным одной семьей. Львиная доля договоров была заключена без каких-либо тендеров. Расследование разоблачило завышенные цены на арматуру, использование фирм-"прокладок» и значительно меньшие объемы реальной защиты накануне зимы.

Об этом Железняк рассказал на своем YouTube-канале.

Реклама

Договоры Киевской ОВА по защите энергетики: суммы, связанные фирмы, отсутствие тендеров

Политик сообщил, что, согласно данным, полученным следственной комиссией Верховной Рады, в 2026 году Киевская ОВА перечислила подрядчикам 824 млн грн авансов на работы по защите подстанций от российских атак. В то же время, документы подтверждают выполнение работ лишь примерно на 23 млн грн.

Реклама

По словам Железняка, большинство соответствующих договоров без проведения тендеров получили две компании — «Консалтинг-Буд» и «Ю.Би.Си». У собственницы первой Любомиры Кожушко есть два подозрения — от полиции и НАБУ. Владельцем второй компании является ее сожитель Игорь Нестерук. Нардеп отметил, что факт проживания Кожушко и Нестерука одной семьей зафиксирован в определении Высшего антикоррупционного суда по меньшей мере с августа 2024 года.

В этом году Кожушко получила еще два подозрения. Первое ей объявили 12 июня. Полиция Хмельницкой области подозревает владелицу «Консалтинг-Буд» в завышении объемов работ при строительстве укрытия для лицея в Дунаевцах. Сумма, о которой идет речь, составляет 14,6 млн грн. Суд избрал Кожушко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога почти в 1 млн грн. 13 августа предпринимательница получила второе подозрение — на этот раз от НАБУ.

«По версии детективов она (Кожушко — ред.) способствовала тому, чтобы Госспецсвязи покупала дроны по завышенной цене. Договоры там — на 254 миллиона. И антикоррупционный суд назначает ей залог на сумму 5 млн грн. Я напомню, что подозрение — это не приговор, но факты здесь достаточно понятны», — сказал Железняк.

80% соглашений по защите энергообъектов — с двумя компаниями одной семьи

По его данным, в период с апреля по июль 2026 года Департамент регионального развития Киевской ОВА заключил 26 договоров на защиту энергетических объектов. Речь идет, в частности, об укрытиях для трансформаторов и бетонных конструкциях, предназначенных для защиты подстанций от дронов и ракет.

Реклама

«Для понимания суммы, общая сумма таких договоров — это 1 миллиард 840 миллионов гривен. И — без конкурсных процедур. 14 договоров получает „Консалтинг-Буд“, ну Кожушко, — это на 927 миллионов. И еще 9 (договоров — ред.) — „Ю.Би.Си.“ Нестерука на 645 миллионов. Итого — более 1,5 миллиарда гривен. То есть 80% всей программы досталось двум компаниям одной и той же, можно сказать, семьи», — рассказал Железняк.

Он отметил, что на момент заключения договоров Киевскую ОВА возглавлял Николай Калашник, который с 16 июля 2026 занимает должность министра по восстановлению.

Соглашения КОВА с компанией, у чьей владелицы есть два подозрения

Нардеп обратил внимание на хронологию событий. По его словам, первый договор с «Консалтинг-Будом» заключили 8 апреля, а 12 июня Кожушко получила первое подозрение. Уже на следующий день, 17 июня, Киевская ОВА подписала два договора с компанией ее сожителя — «Ю.Би.Си».

Впоследствии ОВА заключила с «Ю.Би.Си.» еще два договора — 26 июня и 7 июля. При этом авансовые платежи «Консалтинг-Буда» поступали с апреля по октябрь. Железняк подчеркнул, что на тот момент у Кожушко уже были два подозрения.

Реклама

«И, как вы понимаете, обладминистрация вряд ли могла это не знать, когда подписывала контракты и когда, соответственно, платила за всю эту историю. Поэтому вопрос, в первую очередь, здесь даже не к этой даме, и точно даже не к „крокодилу“ (бизнесмену в области оптовой торговли черным металлопрокатом Владиславу Соколову — ред.). Это вопрос к подписавшим это чиновникам», — отметил политик.

Проблемы со сметами: их подтягивали под уже выделенную сумму

Железняк также заявил о проблемах в сметах по договорам двух компаний.

«Сметы. Мы выложили рядом цены всех договоров этих двух компаний. Объекты совершенно разные. Разные подстанции, разные трансформаторы, разные грунты. Короче, там не могут быть одинаковые цены. Но цена девяти договоров стоит 60 миллионов 50 тысяч и до 68 540 тысяч. То есть разница между ними примерно 1%. Это первый очевидный факт, что что-то там неправильно сосчитано. Так выглядит смета, которую подтягивают под уже выделенную сумму», — объяснил нардеп.

По его словам, смету не рассчитывали отдельно под каждую конкретную подстанцию, а, вероятно, просто копировали.

«Посмотрим, к примеру, на кабель. В приложениях с ценами на материалы всех смет они делятся на ровно два шаблона. 12 объектов — это соответственно 1835,5 метра кабеля на каждый, и остальные 12 — 51,5 метра. В 35 раз меньше и ни одного промежуточного значения. Причем цифры повторяются до пятого знака после запятой. То есть смету не считали под конкретную подстанцию. Ее просто копировали, скорее всего, Ctrl+C — Ctrl+V», — предположил Железняк.

Он отметил, что генеральным проектировщиком документации для всех объектов является компания «Ю.Би.Си.».

«А теперь, пожалуй, самое показательное: договор №27 „Ю.Би.Си.“ — самый дорогой во всей программе — 89 млн. По смете там должно быть 423 тонны арматуры и всего 231 кубометр бетона. Я не большой специалист в арматурах и бетонах, но выходит, что 1829 кг арматуры — на каждый кубометр. Для понимания, для самых тяжелых железобетонных конструкций предел — примерно 300-400. Здесь в 5-6 раз больше. Столько металла в такой объем бетона ты просто не поместишь. И значит, смета либо имела лишнюю арматуру, либо там не хватает бетона», — рассказал народный избранник.

Он отметил, что именно этот объект, согласно данным заказчика, имеет самую низкую степень готовности среди всех объектов «Ю.Би.Си.» — 29%.

«Консалтинг-Буд», «Ю.Би.Си.» и фирма-«прокладка» — детали о компаниях, строивших защиту энергообъектов Киевщины

Железняк сообщил, что для проверки реального выполнения работ были проанализированы штат компаний, следы строительной деятельности, аренда техники и закупка горючего.

По его словам, в «Консалтинг-Буде» работают 40 человек. Компания арендует технику более чем на 2 млн грн, а на горючее потратила почти 1 млн грн.

«Ну, короче, это похоже на строительную кампанию», — отметил нардеп.

В то же время у «Ю.Би.Си.», по данным Железняка, всего пять работников, хотя у компании есть девять договоров общей стоимостью 645 млн грн. При этом она не арендует никакой техники. А еще за два с половиной года «Ю.Би.Си.» приобрела горючее всего на 53 тыс. грн.

Политик сообщил, что поставкой арматуры и металла для группы занималась компания «Сталь Плюс». По его словам, в штате этой компании официально числится только один работник. В то же время, ее оборот составляет почти 400 млн грн. При этом «Сталь Плюс» не арендует технику и не закупает горючее, хотя через нее проходят тысячи тонн металла.

«Или у них есть Магнето из „Люди X“, или выглядит так, что это не металлотрейдер, а фирма, которых называют очень часто „прокладками“. Зачем нужны „прокладки“? Чтобы между реальной ценой и ценой в смете оседала разница», — объяснил Железняк.

По его словам, во время проверки удалось выявить 233 операции, в пределах которых один и тот же товар в одинаковом количестве перепродавали в тот же день или через несколько дней. Наценка в отдельных случаях составляла от 15% до 2000%.

«Пример: 60 медицинских кроватей с матрасами. Это еще один объект тех же компаний. Посредник покупает их по 154 тысяч за комплект и тогда же продает „Консалтинг-Буду“ по 263 тысячи. Лишь на одной позиции выходит плюс 6,5 млн. Или арматура идет по пути „ТД Тризуб“, далее — „Сталь Плюс“ и затем — подрядчик. И на каждом шагу она дороже примерно до 26%», — рассказал нардеп.

Железняк также привел пример с субподрядчиком в Новых Петровцах Киевской области. По его данным, компания закупила работы на 820 тыс. грн, а выставила их стоимость на уровне 11 млн 670 тыс. грн — то есть в 14 раз дороже. Народный избранник отметил, что для сравнения рыночная цена арматуры составляет 27 — 27,5 тыс. грн. за тонну.

«В смете программы заложено 31 тыс., а фактически компании группы проводили ее по цене 38,5 тыс. Бетон — до плюс 50 к рынку», — сообщил Железняк.

Как на разных этапах «оседала» разница между реальной стоимостью и заложенными в сметах ценами

Народный депутат рассказал, что проверка IP-адресов, из которых компании подают отчетность, формально указывает на различных владельцев фирм, зарегистрированных, в частности, во Львове, Харькове и на Луганщине. В то же время, по его данным, 41 человек одновременно получает зарплату в двух формально независимых компаниях: 39 работников — в «Консалтинг-Буде» и «Ю.Би.Си.»

«С одного и того же IP-адреса отчитываются эти 39 компаний. Семь из них, кстати, только — регулярно: „Консалтинг-Буд“, „Ю.Би.Си.“ и другие. Две из этих фирм работают только и только с „Консалтинг-Буд“ и „Ю.Би.Си.“. Там 100% общего оборота», — сообщил политик.

По субподрядным работам Железняк проинформировал, что две компании получили около 58% всего субподрядного оборота — 233 млн грн.

«А теперь давайте сложим все это в одну картину. Обладминистрация платит авансы — 824 миллиона. И 765 из них получают две компании одной семьи. Актами они закрывают сейчас 23 (млн — ред.). Дальше деньги идут двумя путями. Первый — металл, арматура. Она проходит через компанию „Тризуб“, „Сталь Плюс“ — фирму с одним работником. И на каждом шагу у нас дороже на 12-26%. Второй — это субподряд. Там около 60% его забирают две компании. В Новых Петровцах работу, купленную за 820 тыс., выставили за 11 млн 670 тыс. И каждое звено прибавляет свою наценку», — рассказал народный избранник.

Железняк добавил, что такой вид, по его оценке, может иметь схема, по которой разница между реальной стоимостью и ценами, заложенными в сметах, «оседает» на разных этапах.

В то же время, по словам нардепа, из налоговых накладных невозможно установить, куда направляются эти средства. Для этого необходимо исследовать банковские счета, доступ к которым имеют следователи.

На разнице в стоимости металла могло «осесть» около 21 млн грн: при чем здесь владелец крокодила

Железняк также сообщил, что во время заседания парламентской следственной комиссии представитель компании «Сталь Плюс» попросил рассчитаться с предприятием за уже поставленную продукцию. По словам представителя, «Сталь Плюс» на тот момент передала генподрядчику, работающему над объектами критической инфраструктуры, гораздо больше металлопроката, чем получила за него средств.

«То есть авансы подрядчик получил, а поставщик металла, по его словам, свои деньги не получил. И этот человек появился в новостях, как вы понимаете, после всего этого, когда на днях полиция Киевщины провела обыски в Киеве и Днепре, и по делу о возможном хищении средств на защите энергообъектов нам вырвали эти не очень интересные истории с днепровским бизнесменом Володиславом Соколовым (владельцем крокодила — ред.), которого медиа связывают со „Сталь Плюс“ и „Тризубом“, то есть как раз со всеми этими компаниями», — рассказал нардеп.

Он напомнил, что по версии следствия только на разнице в стоимости металла могло «осесть» около 20 млн 800 тыс. грн. В то же время, после проведения обысков Соколов записал видеообращение, в котором заявил, что Киевская ОВА не рассчитывается с ним, и привел соответствующие суммы. При этом нардеп обратил внимание на слова бизнесмена о том, что он получил 160 млн грн аванса.

«В июне генподрядная организация и проектная получила авансовый платеж в размере 580 миллионов гривен. Я, как поставщик металлопроката, получил предоплату в размере 160 миллионов гривен», — сказал в обращении Соколов.

По словам бизнесмена, всего в течение года он поставил материалов для подстанции ПС-110 на 726 млн грн. Таким образом, эта сумма, как отметил Соколов, в четыре раза превышает полученный им аванс.

«726 миллионов в год. И еще он (Соколов — ред.) говорит, что обладминистрация в общем должна ему более миллиарда. Сверяем. По данным налоговых накладных, весь оборот „Сталь Плюс“ за 2,5 года — это 395 миллионов. А стороной ни одного из 26 договоров „Сталь Плюс“ не является, она — субподрядчик. Платить за металл ему должны были подрядчики, а не область. Я не говорю, что он здесь говорит ложь. Я говорю, что документы этого не подтверждают. Выходит, участники этой цепочки уже сами между собой выясняют в публичной плоскости, кто кому должен», — объяснил Железняк.

Фактическая готовность защиты энергообъектов Киевщины

Возвращаясь к вопросу финансирования, он сообщил, что «Консалтинг-Буд» получил около 440 млн грн авансовых платежей. В то же время, согласно актам выполненных работ, компания подтвердила выполнение работ лишь на чуть более 15 млн грн. «Ю.Би.Си.» получила 325 млн грн аванса, а выполненными работами подтвердила 7,5 млн грн. Еще 59 млн грн получила «БК Киев Фасад», однако, по данным Железняка, в документах выполненных работ у нее указано ноль гривен.

Заказчик объяснял задержки воздушными тревогами, сложными почвами и постоянными изменениями требований Министерства энергетики. В то же время, он отчитывался о строительной готовности объектов до 80%.

«Но готовность — это слово в справке, а акты выполненных работ — гораздо меньше. И, как вы понимаете, со всем этим мы заходим в зиму. И это очевидно будет проблемой. И этим, по-видимому, уже пользуются враги. Я убежден, что у него (врага — ред.) все из своей авиаразведки и спутников точно есть», — сказал народный депутат.

Выводы о возможной коррупции на защите энергетики

Подытоживая приведенные данные, Железняк отметил, что КОВА без проведения тендеров с двумя принадлежащими одной семье компаниями заключила договоры на обустройство защиты энергетических объектов Киевщины. Новые договоры подписывались даже после оглашения подозрения владелице «Консалтинг-Буда» и заключения под стражу.

Кроме того, сметы для разных объектов содержали одинаковые цены и, вероятно, копировались. В одном из случаев, как отметил Железняк, количество арматуры в смете в пять раз превышало объем, который физически можно было разместить в соответствующей конструкции.

Политик также подчеркнул, что непосредственным строительством защиты занималась «Ю.Би.Си.», в штате которой было только пять работников и не было собственной техники.

«И металл идет через фирму с одним работником, где все равно, как государству, нам не мешало дать аванс на 824 миллиона. И обыск с крокодилами, который все это поднял наверх», — отметил нардеп.

После анализа собранной информации, Железняк и его команда передали все материалы в НАБУ.

«Эта история о крокодиле, если разобраться, она гораздо больше, гораздо интереснее и, к сожелению, гораздо печальнее. Потому что там вылезет и вся эта история с Киевской администрацией, которая очевидно должна была об этом знать, и о том, что они всю эту историю должны проверить, если хотя бы не со стороны расследования, то со стороны наличия металла и арматуры», — рассказал народный избранник.

Резюмируя, Железняк подчеркнул, что речь идет о защите украинской энергетики и обеспечении людей светом и теплом.

«Там, где каждая гривна пошла в террариум, на бетон, это значит, что все меньше этого света и тепла у нас будет», — сказал нардеп.

Напомним, несколькими днями ранее в соцсетях получили огласку фото и видео обысков в роскошном двухэтажном пентхаусе в Днепре с позолотой, бассейном, лифтом, террариумом с живым крокодилом и элитным автопарком. Эти обыски связаны с хищением средств на строительство защитных сооружений для энергообъектов Киевщины. Владелец недвижимости — днепровский предприниматель Владислав Соколов. По данным расследователей, он может неформально контролировать компании «Сталь Плюс» и «ТД Тризуб», причастных к хищению 129 млн грн на защите энергообъектов, а также быть причастных к схемам на строительстве школьных укрытий на Киевщине, где подрядчик «Консалтинг-Буд» вывел 10,8 млн грн. Следствие продолжается.

Новости партнеров