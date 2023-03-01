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Как распознать, что ваш ребенок склонен к движению "Редан": три признака

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
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Как распознать, что ваш ребенок склонен к движению "Редан": три признака

Коллаж. ППК "Редан"

Участники движения устраивают массовые драки с представителями других национальностей или субкультур.

В Украине проявили активность нового молодежного движения "Редан". Искусственное распространение субкультуры является российской информационно-психологической операцией. Ее цель – использовать детей для дестабилизации внутренней ситуации в стране.

В полиции Киевщины сообщили три основных признака, что ваш ребенок склонен к опасному движению.

Редан осуждает насилие со стороны других субкультур и выступают за индивидуальный стиль.

Для идентификации члены такого движения используют:

  • символику паука;
  • Имеют длинные волосы;
  • Одежда стиля оверсайз.

Основными центрами проведения собрания подростков определяют людные места, в том числе площади, торговые центры, центральные части городов.

Что делать родителям, если ребенок склонен к движению "Редан":

  • интересуйтесь, куда ваш ребенок ходит и как проводит свое время;
  • Осваивайте Интернет-технологии, имейте свой аккаунт и станьте другом своему ребенку в социальных сетях;
  • "Познакомьтесь" с его виртуальными друзьями, обращайте внимание на фото и видео, вызывающие интерес ребенка, в том числе сохраненные, распространенные или понравившиеся.

Напомним, полиция задержала сторонников движения ППК "Редан" в Киеве, Львове, Харькове,   Ивано-Франковске, Луцке и других областных центрах. Они планировали устроить массовые потасовки. ТСН.ua собрал подробности этого движения, которое пытается проникнуть в наше государство из России.

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Дата публикации
Просмотры
3995
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