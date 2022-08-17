Как распознать натуральный мед: обращайте внимание на запах, консистенцию и цвет

Все лето в Украине собирают мед, которым можно запастись на зиму. Однако жулики часто выдают обычный сладкий сироп за настоящий продукт. Как проверить, натуральный мед — читайте в материале ТСН.ua.

Как делают "искусственный" мед

В Госпродпотребслужбе рассказали, что недобросовестные производители с целью извлечения выгоды могут разбавлять мед разными веществами. Чаще используют патоку, сладкий сироп или более "экзотические" продукты, например, свекольную или крахмальную мелассу, муку, мел или опилки.

Конечно, пользы от такого продукта никакой. В лучшем случае он просто не навредит человеческому организму.

Помимо добавления веществ в готовый продукт существует еще один очень хитрый способ разбавить мед: в период сбора пчел подкармливают сахарным сиропом. Так можно существенно увеличить размер готового вещества.

Такая масса не обладает лечебными свойствами. И, к сожалению, обнаружить искусственный продукт, если производитель подкармливал пчел, невозможно даже в лаборатории.

Как отличить натуральный мед от искусственного

Как отличить натуральный мед от искусственного / Фото: Pexels

Следует запомнить несколько важных моментов, которые помогут вам понять, что перед вами натуральный мед:

У натурального продукта всегда настоящий "медовый" аромат.

Мед белого цвета должен насторожить – возможно в нем большое количество сахара.

Если мед имеет темно-бурый оттенок, значит, его собирали с пади животного происхождения – это сладкая клейкая жидкость, которую часто можно встретить на листьях деревьев или растений, она является выделениями насекомых или так называемая медовая роса, то есть сок, выступающий на листьях. хвои из-за резкого перепада температур.

Насторожить должен и карамельный аромат – скорее всего продукт был изготовлен с добавлением сахарного сиропа.

Густота массы является важным показателем – она должна соответствовать сорту меда.

Натуральный мед без проблем "накручивается" на ложку, если он стекает, значит, жидкость не готова и не будет долго храниться.

В зимний период любой мед остается густым – если это не так, значит, его прогревали или разводили.

На поверхности меда после перемешивания появляются пузырьки, пена или консистенция слишком редкая и плохо пахнет – продукт начал бродить.

Не покупайте товар, который был собран из цветов, растущих, несмотря на дорогу, трассу, потому что в нем часто содержатся свинцовые элементы.

Как распознать натуральный мед – он будет хорошо растираться между пальцами, а вот искусственный продукт формирует комочки.

Капните мед на лист бумаги, чтобы понять, есть ли в нем вода – образовался влажный круг, значит, перед вами не натуральный продукт.

Как определить натуральный мед по консистенции, цвету, вкусу

Различные сорта меда отличаются по цвету:

мед из акации – светлый;

липовый – янтарный;

падевый мед – темного цвета;

гречишный – коричневый.

Натуральный мед никогда не бывает прозрачным. Его цвет всегда немного мутноватый. Если по консистенции он напоминает жидкий сироп – лучше не покупайте такой продукт.

Почему искусственный мед опасен

В DOC.ua пишут, что поддельный мед не содержит в себе тех полезных веществ, которые есть в натуральном продукте. Все это из-за добавления сахарного сиропа, ультрафильтрации и термической обработки.

Как и другие сладости искусственный мед может даже навредить организму. В частности, он приводит к следующим проблемам: