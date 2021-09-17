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Как распознать рак, которым могут заболеть, как дети, так и взрослые: в Минздраве назвали симптомы

Как распознать рак, которым могут заболеть, как дети, так и взрослые: в Минздраве назвали симптомы

pixabay.com

Лимфома чаще всего не проявляется специфическими симптомами, поэтому самостоятельно распознать ее на ранних стадиях — достаточно трудно, говорят в Министерстве здравоохранения.

Лимфома - это группа злокачественных опухолей крови, для которой характерно поражение клеток лимфатической системы.   Этим недугом можно заболеть в любом возрасте. Распознать лимфому самостоятельно на ранних стадиях довольно трудно.

Екксперты Национальной службы здоровья Украины на брифинге назвали первичные симптомы этого ракового заболевания:

  • безболезненное увеличение лимфоузлов;
  • быстрая утомляемость;
  • резкая потеря массы тела;
  • ночная потливость;
  • кашель,
  • повышение температуры тела.

Эксперты отмечают, что в случае, если вы заметили такие симптомы у себя, то необходимо в первую очередь обратиться к врачу, который сделает осмотр и направит на проведение анализов.

Такое обследование является бесплатным для украинцев, которые подписали декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром.

Напомним, злокачественная опухоль образовалась в горле 5-летнего Артемки, у мальчика обнаружили лимфому Беркитта.

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