Как распознать рак, которым могут заболеть, как дети, так и взрослые: в Минздраве назвали симптомы

Как распознать рак, которым могут заболеть, как дети, так и взрослые: в Минздраве назвали симптомы

Лимфома чаще всего не проявляется специфическими симптомами, поэтому самостоятельно распознать ее на ранних стадиях — достаточно трудно, говорят в Министерстве здравоохранения.

Лимфома - это группа злокачественных опухолей крови, для которой характерно поражение клеток лимфатической системы. Этим недугом можно заболеть в любом возрасте. Распознать лимфому самостоятельно на ранних стадиях довольно трудно.

Также читайте Лимфома поразила Сергея, и ему нужно срочное лечение

Екксперты Национальной службы здоровья Украины на брифинге назвали первичные симптомы этого ракового заболевания:

безболезненное увеличение лимфоузлов;

быстрая утомляемость;

резкая потеря массы тела;

ночная потливость;

кашель,

повышение температуры тела.

Эксперты отмечают, что в случае, если вы заметили такие симптомы у себя, то необходимо в первую очередь обратиться к врачу, который сделает осмотр и направит на проведение анализов.

Такое обследование является бесплатным для украинцев, которые подписали декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром.

Напомним, злокачественная опухоль образовалась в горле 5-летнего Артемки, у мальчика обнаружили лимфому Беркитта.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку