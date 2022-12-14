Как распознать вражеский беспилотник и уберечься от него — рекомендации МВД

В Министерстве внутренних дел Украины рассказали, как распознать вражеский БПЛА.
В МВД говорят, что БПЛА "SHAHED 136" иранского происхождения, которые оккупанты маскируют якобы под отечественные "Герань-2", очень громкие. Их звук похож на работу двигателя, мопеда или бензопилы.
Об этом МВД сообщило в Телеграмме.
Беспилотник летает на малой высоте (до 4 километров), поэтому он малозаметен для радаров.
Что делать, когда услышал или заметил вражеский БПЛА?
- Старайтесь попасть в специальные укрытия.
- Используйте подвалы, цокольные этажи домов, подземные паркинги.
- Держитесь подальше от админпостроек, стратегических и военных объектов, автозаправочных станций.
- Если укрытие далеко, соблюдайте правила "двух стен".
- Не прячьтесь в подъездах, под арками, на лестнице. Не оставайтесь в автотранспорте.
- О перемещении БПЛА или о месте их падения сообщайте по номеру 102.
- Не приближайтесь к вражескому объекту.
Напомним, в среду, 14 декабря, окупанты во время тревоги запустили по Киевщине иранские дроны-камикадзе. Более десятка вражеских беспилотников удалось сбили украинским ПВО.
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