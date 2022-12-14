Как распознать вражеский беспилотник и уберечься от него — рекомендации МВД

В Министерстве внутренних дел Украины рассказали, как распознать вражеский БПЛА.

В МВД говорят, что БПЛА "SHAHED 136" иранского происхождения, которые оккупанты маскируют якобы под отечественные "Герань-2", очень громкие. Их звук похож на работу двигателя, мопеда или бензопилы.

Об этом МВД сообщило в Телеграмме.

Беспилотник летает на малой высоте (до 4 километров), поэтому он малозаметен для радаров.

Что делать, когда услышал или заметил вражеский БПЛА?

Старайтесь попасть в специальные укрытия.

Используйте подвалы, цокольные этажи домов, подземные паркинги.

Держитесь подальше от админпостроек, стратегических и военных объектов, автозаправочных станций.

Если укрытие далеко, соблюдайте правила "двух стен".

Не прячьтесь в подъездах, под арками, на лестнице. Не оставайтесь в автотранспорте.

О перемещении БПЛА или о месте их падения сообщайте по номеру 102.

Не приближайтесь к вражескому объекту.

Напомним, в среду, 14 декабря, окупанты во время тревоги запустили по Киевщине иранские дроны-камикадзе. Более десятка вражеских беспилотников удалось сбили украинским ПВО.

Читайте также: