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Как распознать вражеский беспилотник и уберечься от него — рекомендации МВД

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
268
Время на прочтение
1 мин
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Как распознать вражеский беспилотник и уберечься от него — рекомендации МВД

Фото: Associated Press

В Министерстве внутренних дел Украины рассказали, как распознать вражеский БПЛА.

В МВД говорят, что БПЛА "SHAHED 136" иранского происхождения, которые оккупанты маскируют якобы под отечественные "Герань-2", очень громкие. Их звук похож на работу двигателя, мопеда или бензопилы.

Об этом МВД сообщило в Телеграмме.

Беспилотник летает на малой высоте (до 4 километров), поэтому он малозаметен для радаров.

Что делать, когда услышал или заметил вражеский БПЛА?

  • Старайтесь попасть в специальные укрытия.
  • Используйте подвалы, цокольные этажи домов, подземные паркинги.
  • Держитесь подальше от админпостроек, стратегических и военных объектов, автозаправочных станций.
  • Если укрытие далеко, соблюдайте правила "двух стен".
  • Не прячьтесь в подъездах, под арками, на лестнице. Не оставайтесь в автотранспорте.
  • О перемещении БПЛА или о месте их падения сообщайте по номеру 102.
  • Не приближайтесь к вражескому объекту.

Напомним, в среду, 14 декабря, окупанты во время тревоги запустили по Киевщине иранские дроны-камикадзе. Более десятка вражеских беспилотников удалось сбили украинским ПВО.

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Дата публикации
Просмотры
268
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