Как расшифровать статусы в "Резерв+" и что делать, если статус некорректный

Резерв+ / © ТСН.ua

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В приложении "Резерв+" часто украинцы сталкиваются с тем, что не понимают, что означает тот или иной статус, или же вообще видят у себя в профиле надпись «В розыске», хотя не уклонялись от воинского учета и не нарушали закон. Каждый из этих статусов имеет четкое значение и может предусматривать конкретные действия со стороны гражданина.

Об этом рассказал адвокат, бывший депутат Киевского облсовета Роман Симутин в комментарии УНИАН.

По его словам, в приложении может отображаться один из таких статусов: «на учете», «снят с учета», «исключен из учета», «не состоит на учете», «уточняются данные» или «в розыске».

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Пользователи также могут видеть в «Резерв+» информацию об отсрочке или бронировании. Однако, замечает Симутин, если после подачи работодателем запроса на бронирование через приложение «Дія» у военнообязанного в течение суток не появилась соответствующая информация в «Резерв+», скорее всего, есть проблема с учетными данными.

Самой распространенной причиной отказа в бронировании является статус «Не на учете» или «В розыске», которые сигнализируют об отсутствии лица в базе соответствующего территориального центра комплектования (ТЦК).

Статус «На учете» означает, что человек официально состоит на воинском учете и, в случае получения повестки, обязан явиться в ТЦК. Если в профиле указан статус «Призывник», это означает, что человеку еще не исполнилось 25 лет. С достижением этого возраста «Резерв+» автоматически меняет статус на «военнообязанный», и такое лицо должно лично явиться в ТЦК для обновления данных.

В случае, если этого не сделать, система через определенное время автоматически выведет человека с учета и поставит в розыск. Как подчеркивает Симутин, такая ситуация очень распространена — из-за простого игнорирования этого этапа многие люди попадают в статус «В розыске», даже не осознавая этого.

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Другой статус — «Снят с учета» — означает, что человек снят с учета в своем предыдущем ТЦК (например, в связи с переездом) и должен в течение семи дней стать на учет в новом центре по новому месту жительства. Если он этого не сделает, его данные окажутся неактуальными, что в перспективе также может привести к появлению статуса «В розыске».

Важно не путать этот статус со статусом «Исключен с учета». Такой статус присваивается тем, кто-либо признан непригодным к службе по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК), либо достиг предельного возраста пребывания на воинском учете. После этого лицо больше не считается военнообязанным, его полностью выводят из базы.

Статус «Не состоит на учете» свидетельствует о том, что в базе воинского учета нет никакой информации о лице. Это может быть следствием того, что человек никогда не получал военный билет, или же его данные не были внесены в электронную систему из-за технической ошибки или бюрократической халатности. В таком случае нужно обратиться в ближайший ТЦК и пройти процедуру постановки на учет.

Еще один часто встречающийся статус — «Уточняются данные». Такая запись появляется, когда система видит информацию о человеке в реестре «Оберіг», но он не закреплен ни за одним конкретным ТЦК. В такой ситуации лицо также должно самостоятельно обратиться в центр комплектования и обновить свои данные, чтобы избежать ошибок в будущем.

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Больше всего вопросов вызывает статус «В розыске». Адвокат Симутин объясняет, что система автоматически присваивает этот статус, когда о человеке отсутствует какая-либо актуальная информация в реестре ТЦК. Например, если призывник после 25 лет не явился в ТЦК для обновления данных или сменил место жительства, но не сообщил об этом и не стал на учет в новом месте. В результате он «исчезает» для системы, и его вносят в розыск. Это не уголовный розыск, но такой статус создает серьезные проблемы.

Если человека с такой записью остановит полиция или сотрудники ТЦК на улице, его могут задержать и принудительно доставить в ТЦК. Адвокат отмечает, что подобных случаев очень много. Например, человек устанавливает приложение, формирует военно-учетный документ, и в этот момент никакого «розыска» не фиксируется. Но через несколько недель статус меняется автоматически — бот идентифицирует нарушение срока обновления данных или отсутствие реакции на повестку. Как рассказывает Симутин, в его адвокатской практике десятки подобных ситуаций.

Что же делать, если в «Резерв+» появился статус, который не соответствует реальности? Прежде всего, если лицо уже обновило свои данные, но система все равно указывает «В розыске», избежать обращения в ТЦК будет сложно. Именно там должны внести изменения в учетные записи.

Если же в течение трех месяцев ТЦК не вынесло официальное постановление о нарушении со стороны военнообязанного, можно обратиться в суд с требованием об отмене статуса «В розыске» на основании отсутствия такого документа. Именно так, подчеркивает адвокат, действует часть его клиентов — и во многих случаях это позволяет успешно решить проблему без последствий.

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