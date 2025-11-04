Как равный – равному: ветераны обороны Мариуполя развивают подходы посттравматичного роста для помощи военным - СМИ

Реклама

Об этом говорится в материале Forbes .

Морской пехотинец Александр Дидур, получивший тяжелые ранения в Мариуполе и 15 месяцев находившийся во вражеском плену, прошел обучение на ментора по ПТС в США, а сейчас получает высшее образование психолога.

"Я стал послом "Сердца Азовстали", прошел в США учения по посттравматическому росту "равный-равному" и теперь помогаю собратьям и сестрам возвращаться к гражданской жизни, находить душевное спокойствие. Учусь на психологе, потому что уверен: военных лучше всего поймут психологи именно с похожим опытом.

Реклама

Другой защитник Мариуполя, пограничник Сергей Дубов, помогает собратьям из-за спорта. Именно спорт помог ему вернуться к активной жизни после тяжелых стирок и плена. Сейчас он – участник международных соревнований и соучредитель ОО «Ветеран Прайд». Организация вместе с Сердцем Азовстали устраивает спортивные кемпы для военных, которые помогают восстановить и тело, и душу.

"Мы знаем, что нужно нашим собратьям, потому что сами прошли этот путь. Отдых, поддержка и спорт дают шанс не замкнуться в проблемах, избежать зависимостей и обрести новый смысл в жизни", - объясняет Сергей.

ОО "Сердце Азовстали", оказывающее комплексную поддержку защитникам Мариуполя и их семьям, сейчас активно занимается развитием посттравматичного роста в Украине. Директор организации Ксения Сухова отметила, что сейчас обучают первых 10 тренеров по ПТУ из числа защитников Мариуполя.

Мы формируем сообщество защитников и других семей. Никто не поймет военного, который прошел Мариуполь и плен, как другой военный. Очень важно, когда человек видит, что его опыт может стать поддержкой для других. Поэтому те, кто уже прошел процесс восстановления, поддерживают и помогают другим, кто только в начале этого пути. инициатив, они не просто проходят реабилитацию, а выходят на новый уровень осознанности и ответственности", – отметила Сухова.