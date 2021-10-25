Как раз разговаривали по телефону: под Житомиром женщина стала свидетелем нападения и убийства подруги

Как раз разговаривали по телефону: под Житомиром женщина стала свидетелем нападения и убийства подруги

Во время разговора раздался непонятный звук и связь оборвалась.

В Житомирской области женщина сообщила в полицию, что в дом ее подруги ворвались неизвестные. Она услышала это, когда они разговаривали по телефону.

Об этом сообщает Департамент уголовного розыска.

Вчера, 24 октября, около девяти часов вечера две бабушки — жительницы одного из сел Житомирского района разговаривали по телефону, как одна из женщин услышала характерные звуки и поняла, что в доме ее знакомой-односельчанки проникли незваные гости. Разговор резко прервался, и подруга сразу же позвонила в полицию.

К месту проживания пенсионерки прибыли сотрудники местной полиции, но опоздали — дом женщины горел, а ее обгоревшее тело обнаружили внутри позже. С целью установления причины смерти оно было направлено на СМЭ.

Правоохранители установили, что к преступлению причастны двое ранее судимых 26-летних местных жителей. Работники криминальной полиции установили местонахождение фигурантов и задержали их.

"В настоящее время задержанные с полицией не сотрудничают. У одного из них изъяты денежные средства, похищенные из дома потерпевшей. Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании им безальтернативных мер пресечения — содержания под стражей", — отметили в Департаменте уголовного розыска.

Напомним, что под Тернополем, в сентябре 1997 года мужчина расстрелял своего дяди и его жену. Правоохранители раскрыли дело только в октябре 2021 года.

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