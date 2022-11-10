Как раз заседало командование подразделений: подробности удара ВСУ по штабу кафиров в Червоном Маяке на Херсонщине

В Херсонской области на базу оккупантов в Красном маяке "прилетело". В результате погибли с полсотни оккупантов и выведена из строя вражеская техника.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

По его информации по базе оккупантов в поселке зафиксированы "прилеты". Раздалось 15 залпов, из них 3 прилетели по штабу оккупантов.

"В тот момент там, вероятно, находилось командование подразделений, оккупировавших поселок. Рядом со штабом формировалась колонна бронетехники. В этой колонне загорелись три танка", — проинформировал журналист.

Он добавил, что из-под руин штаба извлечено около полусотни погибших российских военных.

"Уцелевшую технику, стоявшую возле штаба, оттащили, но не очень далеко. Так что у оккупантов есть два варианта, или ждать второго отделения файершоу, или как можно быстрее выполнять приказ Суровикина на "маневр войск", — написал Цаплиенко.

Напомним, что в Зеленовке под Херсоном партизаны взорвали оккупантов, которые как раз окапывались в лесополосе и обедали в кафе "Фариз".

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