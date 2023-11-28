Как разблокировать польско-украинскую границу: группа польских перевозчиков предложила компромиссы

Ассоциация TLP предлагает обязать отдавать 50% всех транспортных услуг в товарообороте с Украиной польским перевозчикам.

Одна из ассоциаций польских перевозчиков, не вовлеченная в блокирование границы с Украиной, предложила свое видение компромисса, который частично удовлетворил бы интересы блокировщиков.

Об этом пишет польское издание RMF24.

Ассоциация TLP предлагает обязать отдавать 50% всех транспортных услуг в товарообороте с Украиной польским перевозчикам. По их предложению, если компания-импортер или экспортер товаров отдает больше заказов украинским перевозчикам, ей будет грозить штраф в размере 30% годового дохода.

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Кроме того, предложение требует регистрировать все перевозки по украинским перевозчикам в системе SENT.

Руководитель ассоциации Мацей Вронский считает, что бронирование не менее 50% услуг перевозки товаров в торговле с Украиной позволит достичь примерно тех же целей, что и система с разрешениями, и Польша таким образом не будет нарушать соглашения между Украиной и ЕС.

Вронский подчеркнул, что решение нужно как можно быстрее, потому что от блокады границы польскими перевозчиками страдает не только Украина, но и многие польские компании.

По мнению Вронского, для принятия такого законопроекта не обязательно ждать формирования полноценного нового правительства.

Также TLP предлагает, чтобы комитет Сейма по инфраструктуре создал межпарламентскую рабочую группу с Украиной, которая занялась бы проблемами, существующими в процедуре пересечения границы, и поиском решений для сокращения времени на очереди и таможенные процедуры.

"Мы много лет видели нежелание украинской власти предложить решения, которые бы упростили трансграничное движение. Это поднимает вопрос, каковы мотивы. Особенно когда мы получаем сигналы, что некоторые чиновники на границе используют сложную ситуацию для собственной выгоды", – заявил Вронский.

По мнению руководителя ассоциации уместно, чтобы ситуацию по обе стороны границы оценивали представители законодательной власти, которые напрямую не связаны с административным звеном.

Предложения планируют передать в польское министерство инфраструктуры.

Ранее министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик направил письмо своему украинскому коллеге Александре Кубракову, в котором призвал выполнить требования польских протестующих.

Что предшествовало

Напомним, 6 ноября польские перевозчики начали блокировать движение грузовиков в пунктах пропуска "Краковец-Корчева", "Ягодин-Дорохуск" и "Рава-Русская-Хребене".

26 ноября стало известно, что на границе с Польшей есть случаи блокирования гуманитарной помощи.

Также сообщалось, что польские забастовщики планируют круглосуточную блокировку движения по направлению пунктов пропуска "Медика-Шегини".

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