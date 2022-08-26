Как "разбудить" внутренние эрогенные зоны – сексолог о женском оргазме

Распространено мнение, что женщина не может испытать настоящий оргазм от проникновения и наслаждаться только клиторальным. Действительно ли это так? Какие внутренние эрогенные зоны у женщин есть? Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Как рассказала сексолог, преподаватель психологии и сексологии, семейный консультант Юлия Дамочкина во время эфира Факты ICTV. Здоровье, любая женщина может испытать глубинные эмоции во время секса.

Хотя клитор действительно наиболее чувствительной эрогенной зоной у женщин, однако во влагалище также есть особые точки, которые сексологиня назвала внутренними. Их можно развивать, чтобы получать еще большее удовольствие от близости. Если вы не реагируете на стимуляцию влагалища со стороны партнера, это всего лишь означает, что внутренние эрогенные зоны "спят" и их нужно "разбудить". Для этого есть особые упражнения.

Впрочем, как отмечает Юлия Дамочкина, высокую чувствительность имеет лишь часть влагалища. Если взглянуть на строение этого женского органа, можно заметить, что он напоминает трубку, длиной от 7 до 12 см. При этом чувствительна только ее треть, расположенная внизу (нижние 3-4 см). Именно этот участок женщина может развивать, чтобы позже получать более интенсивное удовольствие во время секса.

Есть, естественно, дамы, у которых внутренние эрогенные зоны уже "пробуждены" с самого начала. Чаще всего их психосексуальное развитие в период пубертата проходило гармонично и они активировали эти зоны через самостимуляцию. Как разъясняет сексологиня, такие дамы могут получить мощный оргазм даже без дополнительной стимуляции клитора.