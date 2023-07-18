Как разрыхлить землю на грядке после дождя: простые советы

Опытные огородники знают, что очень важно знать, как разрыхлить землю на грядке. Ведь если это правильно сделать, то корни растений получат достаточное количество кислорода и будут развиваться. Особенно важно делать это после дождя. Читайте в материале ТСН.ua, как разрыхлить почву на огороде.

После дождей почва на огороде становится очень тяжелой, поэтому растения плохо растут и развиваются. Но не нужно сразу брать тяпку и идти на грядку. Ведь существуют определенные правила, как разрыхлить землю, чтобы не навредить овощам.

Немного подождите

Не нужно бежать на огород сразу после того, как закончился ливень. И дело не только в том, что работать в лужах не очень удобно. Если вы хотите, чтобы растения хорошо росли, нужно подождать хотя бы один день. На почве появится корочка, но она еще полностью не высохнет.

Учитывайте частоту рыхлений

В некоторые месяцы вам придется разрыхлять грядки от 3 до 7 раз еще до того, как появятся всходы. Особенно если часто будут идти дожди. В таком случае лучше отдать предпочтение растениям, которые можно сеять "маяковым" методом (редис, салат). Эти растения сходят очень быстро, а потому с ними легче работать.

Как разрыхлять почву в зависимости от места

Рыхление необходимо еще до появления первой лестницы. Делают это огородники между рядами посадок. Но углубляться в землю не стоит – хватит глубины до 3 см.

Когда первые всходы уже появились, разрыхление часто сочетают с прополкой сорняков. В это время глубину увеличивают до 5 см. А вот когда растения уже взрослые и хорошо вытянулись вверх, рыхлить землю можно до 15 см без особых проблем.

Подберите правильный инвентарь

Громоздкие инструменты плохо подходят для того, чтобы разрыхлять землю. Лучше отдать предпочтение легкой и небольшой тяпке. С ней вам просто будет работать на небольшой глубине. Так вы сможете поднять почву после дождя и не задеть корни растений.

Сделайте траншеи

Траншеи советуют делать между грядками, если они расположены в низине. Так влага не будет застаиваться на огороде и корни не будут подгнивать. При этом и разрыхлять почву будет гораздо проще.