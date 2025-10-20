Как разведка предупреждает ПС о вражеских ударах — в ГУР рассказали

Представитель ГУР МО Вадим Скибицкий

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) заблаговременно информирует Вооруженные силы и объекты критической инфраструктуры о подготовке российских воздушных атак.

Об этом заявил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий, передает «РБК-Украина» со ссылкой на форум «Энергия, держащая Украину».

По словам Скибицкого, разведывательные данные позволяют Украине эффективно готовиться к вражеским ударам.

«Соответственно, у нас есть информация, предупреждаем и наши Воздушные силы, и руководителей предприятий критической инфраструктуры, когда планируется удар, какие силы и средства могут быть привлечены», — рассказал Скибицкий.

Он пояснил, что это позволяет прежде всего подготовиться к такому удару со стороны РФ.

«А во-вторых, сделать маневр силами и средствами ПВО, чтобы гарантированно обеспечить безопасность на важнейших объектах», — добавил представитель ГУР МО.

В то же время он акцентировал внимание на том, что ключевым элементом безопасности остается противовоздушная оборона.

«Без мощной, многоэшеленированной системы ПВО, которая предусматривает разные высоты и дальности, полностью обеспечить безопасность наших объектов невозможно», — подытожил Вадим Скибицкий.

Напомним, ранее глава ГУР Кирилл Буданов высказался по поводу будущего Украины, подчеркнув, что в ближайшие годы страна не будет «абсолютно мирной, безгрозной жизни».

Начальник Главного управления разведки Минобороны также прокомментировал попытку главы России Владимира Путина заключить с США мирное соглашение без участия Киева или Европы.