ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
216
Время на прочтение
2 мин

Как реформируется судебная система в Украине: Марина Барсук рассказала об изменениях

Как судебная реформа формирует новые стандарты ответственности и публичного контроля за судьями в Украине, рассказала судья-спикер Марина Барсук.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Марина Барсук

Марина Барсук

Судебные власти в Украине демонстрируют способность меняться даже в самых сложных условиях. Об этом рассказала судья-спикер Северного апелляционного хозяйственного суда Марина Барсук в материале Украинской правды «Трансформация судебной системы».

Как отмечает судья, сегодня на судебную власть возложена не только огромная профессиональная нагрузка, но и серьезный уровень публичного контроля. По ее словам, это стимулирует систему быть более открытой, подотчетной и эффективной.

«Каждый принятый нами документ формирует уровень доверия к суду, а мы, судьи, предпринимаем все возможные действия для открытости, доступности обществу и формирования уверенности в том, что суды Украины должным образом обеспечивают справедливость и защиту нарушенных прав», - отмечает в своем материале судья Барсук.

В статье проанализирована статистика, иллюстрирующая результативность антикоррупционной политики в судебной системе. По официальным данным НАБУ за 2024 год, подозрения получили:

  • 10 народных депутатов из 401

  • 4 представителя правительства из 150

  • 5 судей из 4999

Также в материале «Трансформация судебной системы» приведена таблица процентного соотношения количества судей к количеству подозрений:

Это свидетельствует о самом низком проценте подозрений именно в судебной ветви власти – от 0,85 до 0,1% по сравнению с другими секторами.

По словам Марины Барсук, С 2010 года судебная система Украины пережила несколько важных волн реформ и были созданы антикоррупционные органы, мониторящие деятельность судей. В результате суды стали более открытыми, проходят трансляции заседаний, существует публичный доступ к решениям и ведется коммуникация с гражданами.

Судья отмечает, что доверие к судам не появляется мгновенно. Она выстраивается из-за стабильности, ежедневной работы и открытости к диалогу. Именно такой подход, по ее мнению, позволяет говорить не только об отдельных проблемах, но и о реальных успехах судебной ветви власти.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie