Как реформируется судебная система в Украине: Марина Барсук рассказала об изменениях

Марина Барсук

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Судебные власти в Украине демонстрируют способность меняться даже в самых сложных условиях. Об этом рассказала судья-спикер Северного апелляционного хозяйственного суда Марина Барсук в материале Украинской правды «Трансформация судебной системы».

Как отмечает судья, сегодня на судебную власть возложена не только огромная профессиональная нагрузка, но и серьезный уровень публичного контроля. По ее словам, это стимулирует систему быть более открытой, подотчетной и эффективной.

«Каждый принятый нами документ формирует уровень доверия к суду, а мы, судьи, предпринимаем все возможные действия для открытости, доступности обществу и формирования уверенности в том, что суды Украины должным образом обеспечивают справедливость и защиту нарушенных прав», - отмечает в своем материале судья Барсук.

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В статье проанализирована статистика, иллюстрирующая результативность антикоррупционной политики в судебной системе. По официальным данным НАБУ за 2024 год, подозрения получили:

10 народных депутатов из 401

4 представителя правительства из 150

5 судей из 4999

Также в материале «Трансформация судебной системы» приведена таблица процентного соотношения количества судей к количеству подозрений:

Это свидетельствует о самом низком проценте подозрений именно в судебной ветви власти – от 0,85 до 0,1% по сравнению с другими секторами.

По словам Марины Барсук, С 2010 года судебная система Украины пережила несколько важных волн реформ и были созданы антикоррупционные органы, мониторящие деятельность судей. В результате суды стали более открытыми, проходят трансляции заседаний, существует публичный доступ к решениям и ведется коммуникация с гражданами.

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Судья отмечает, что доверие к судам не появляется мгновенно. Она выстраивается из-за стабильности, ежедневной работы и открытости к диалогу. Именно такой подход, по ее мнению, позволяет говорить не только об отдельных проблемах, но и о реальных успехах судебной ветви власти.