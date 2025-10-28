ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
73
1 мин
1 мин

Как решить проблему с СЗЧ в Украине: объяснение нардепа

Одним из вариантов воздействия на людей, идущих в СЗЧ, является увеличение срока наказания.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
СВЧ

СВЧ

В Украине обсуждаются пути преодоления проблемы с самовольным оставлением части ( СВЧ) . В частности, речь может идти об аресте счетов и имущества.

Об этом рассказал нардеп Руслан Горбенко, пишет "Телеграф".

По его словам, наши военные командиры имеют волю и желание, чтобы «ободрить» тех людей, которые презирают армию и убегают из рядов ВСУ. Речь идет об аресте счетов и имущества. Также в правоохранительном комитете предлагалось увеличить сроки наказания. Как известно, за СЗЧ предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

«Предложений очень много. Надо садиться с Генштабом и решать за что будут голоса, а за что нет. Потому что в Раде есть сторонники «партии СЗЧ», а есть сторонники «партии победы», но ни у одной из этих групп нет большинства», — завершил он.

Напомним, в Украине стремительно возросло количество уголовных дел в отношении СЗЧ . Речь идет о цифре, близкой к 300 тысячам. Это почти в 5 раз больше, чем в прошлом.

«Эти люди едут на учебу, а дальше они идут в СЗЧ огромным количеством. Мы не знаем точной статистики, сколько из них действительно прибывает на фронт», – отметил политик.

73
