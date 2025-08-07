Как решить проблему с ТЦК: командир выдвинул предложение

Мобилизация / © ТСН

В Украине следует рассмотреть отделение ТЦК от ВСУ. Они должны подчиняться председателям ОВА.

Об этом в эфире «КИЕВ24» сказал Денис Ярославский, командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ.

По его словам, сейчас вообще убрать ТЦК с улиц. В таком случае не будет выполнения плана. Но и то, что сейчас делают сотрудники ТЦК, не решает проблему. В последние годы мы стали свидетелями многочисленных коррупционных сандалий из ВЛК, ТЦК.

Это стало частью незаконного бизнеса. Иначе мы бы не видели Крупу с 8 млн долларов на диване или ТЦКшника Борисова. Люди понимают, что попав в ТЦК у них два варианта: либо дать денег и выйти, либо идти в учебный центр», — объясняет Ярославский.

А дальше, продолжает он, начинается самое интересное. Если человек не хочет воевать, он уходит в СЗЧ.

«Вода сквозь пальцы. ТЦК выполняют свой план: набрали 1000 человек, из которых 900 при первой же возможности ушли в СЗЧ», — заключил он.

Ранее уполномоченная по защите прав военнослужащих Ольга Решетилова удивила заявлением о мобилизации: призвала забрать работников ТЦК с улиц.

«Прежде всего — и это было мое требование, когда я пришла на должность — нам нужно забрать военнослужащих ТЦК и СП с улиц», — говорит военная омбудсменка.