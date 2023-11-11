Как РФ пытается атаковать энергосистему Украины и чего от нее ожидать: Галущенко – о тактике врага

Российские кафиры не прекращали свои атаки по украинской энергосистеме. В то же время они ожидают существенного падения температуры и тогда будут наносить удары.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время телемарафона.

"Они атаки не останавливали. На самом деле, они атаковали и летом, просто мы не детализируем сейчас информацию о каких именно объектах идет речь", — отметил Галущенко.

По его словам, РФ пока не совершает массированных атак вроде бывших 10 октября, например, когда они одновременно использовали под 100 ракет.

"У нас есть информация, что они к этому готовятся, соответственно будем соответствующим образом реагировать. Мы можем говорить, что до 60 раз они разного рода пытались нанести атаки... Это было и в августе, и в июле, и в сентябре, и в октябре"", — добавил он.

Более того, он подчеркнул, что сейчас в энергосистеме критических проблем нет.

"Мне кажется, что они ждут существенного падения температуры. И чтобы она долгое время держалась на минусе... Соответственно тогда будут наносить удары, потому что в таком случае низкая температура приносит вред", — отметил Галущенко.

Напомним, военные украинские эксперты считают, что зимой россияне уже не смогут использовать такое количество крылатых ракет, как в 2022 году. Однако они попытаются заменить их дронами-камикадзе. В то же время есть мысль, что Украина должна готовиться к худшей зиме в истории.

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