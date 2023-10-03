Как РФ вербует агентов в Украину и на что их "ловит": ответ генерала запаса СБУ

Российские спецслужбы пытаются использовать любые возможности, чтобы завербовать украинцев.

На что обращает внимание ФСБ и как не попасть на крючок к врагу, рассказал генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014-2015 гг.) Виктор Ягун в эфире телемарафона.

Основные две категории потенциальных изменников:

люди, которые выставляют какие-то критические к Украине посты, поддерживают российские нарративы, высказываются негативно о нашем руководстве и армии;

бывшие партийцы запрещенных пророссийских антиукраинских партий и структур.

По словам Ягуна, у врага есть даже списки таких партийцев.

"У них есть списки депутатов, например, даже сельских советов. То есть они могут себе спокойно выходить на тех людей и проверять, остались ли они сторонниками той или иной идеологии, или нет."

Также читайте Продались оккупантам: журналисты установили имена более 1500 предателей Украины

Проверяют их посты в соцсетях, активно общаются с ними под чужими фамилиями и под прикрытием. Если человек идет на сотрудничество, то почему не использовать это сотрудничество? Даже не нужно ничего готовить. Если этот агент даже разовый, для них все полезно. Поэтому нам нужно быть внимательными и понимать, что если бы мы не хотели, а враг пытается нас ослабить, в том числе и ища таких вот неустойчивых граждан среди нас", – говорит генерал запаса СБУ.

Почему люди соглашаются на сотрудничество с РФ

По его словам, российские спецслужбы при склонении к сотрудничеству далеко не всегда используют шантаж.

Шантаж может быть, например, если родственники находятся на оккупированной территории и стоит вопрос их безопасности.

"Понятно, что в подавляющем большинстве это больше идеология, идеология плюс деньги. И есть меркантильные некоторые вещи, особенно это было в первые месяцы активной фазы войны, когда люди думали, что если они пойдут на сотрудничество с Россией, и с приходом России в той или иной регион они могут рассчитывать на какую-то должность в их псевдоорганах. Но в основной своей массе – это все-таки идеология и деньги", – подытожил Виктор Ягун.

Напомним, что предатель Ровенской области навел ракеты РФ на свой родной город Сарны.

Читайте также: