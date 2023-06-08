Как Россия готовилась к подрыву Каховской ГЭС: Гуменюк указала на признаки

Многие сейчас из оккупационных войск либо остались под водой, либо молят о помощи.

Россия перед самым подрывом Каховской ГЭС глушила связь и не сообщила о планах разрушить гидросооружение своим подразделениям. Таким образом, она хотела максимально скрыть свою виновность к трагедии.

Об этом сообщила начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

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"Многие из оккупационных войск либо остались под водой, либо страдают и ждут на крыше и молят о помощи", — отметила Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" пояснила, что то, что где-то связь пробивается, указывает не на технические повреждения, а именно на глушение со стороны оккупантов.

"Возможно, за какой-то период времени связь еще становится и будет лучше. Сейчас удается получать информацию по некоторым каналам связи. В частности, собирая ее с помощью аэроразведки", – добавила Гуменюк.

Как сообщалось ранее, Белый дом возложил ответственность за подрыв Каховской ГЭС на оккупационные войска России. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на брифинге добавила, что США в дальнейшем оценивают ситуацию с подрывом ГЭС.

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