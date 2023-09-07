Как Россия хотела сорвать назначение Умерова: Чубаров рассказал детали

Новоназначенный глава Минобороны Рустем Умеров является крымским татарином, поэтому для него освобождение Крыма приобретает особое значение. На Западе его назначение расценили как определенный сигнал от Офиса президента, мол, окупантов из Крыма однозначно выгонят.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал о том, как на изменения в верхушке Минобороны отреагировали в России, передает "24 Канал".

Россияне чувствуют, что время расплаты неизбежно

"Я также заметил акцент на крымский вектор во многих зарубежных обсуждениях по поводу смены руководства Министерства обороны Украины. Кстати, именно под таким углом назначения Рустема Умерова рассматривают особенно в России. Видимо, чувствуют, что время расплаты за совершенные ими преступления неизбежно", – сказал Чубаров.

По словам главы Меджлиса крымскотатарского народа, российские политики и пропагандисты ощущают неотвратимость освобождения Крыма и сказываются из-за этого. Россияне понимают свое бессилие и отчаянно хватаются за привычные вещи – усиливают репрессии в оккупированном Крыму против крымских татар и этнических украинцев, а также пытаются демонизировать и дискредитировать Украину.

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Частью этих усилий стала пропагандистская кампания против Умерова. Таким образом, Россия хотела сорвать его назначение на должность министра, однако это не удалось.

"Наши наблюдения зарубежных СМИ накануне назначения Рустема Умерова министром обороны Украины показывают, что практически все фейки против него готовились в Москве и распространялись через иностранные СМИ, которые контролируются российскими спецслужбами. В том числе теми, которые находятся на территории Турции", — рассказал Чубаров.

Напомним, Рустем Умеров стал новым министром обороны Украины, заменив на этом посту Алексея Резникова. До этого Умеров возглавлял Фонд госимущества, но накануне уволился с должности. Что о нем известно – читайте в статье.

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