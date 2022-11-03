Как Россия получает дроны от Ирана: в Центре национального сопротивления раскрыли все лазейки стран-террористок

Центр национального сопротивления узнал, как Иран передает России дроны-камикадзе, которыми оккупанты убивают украинцев. В этой схеме задействована не одна структура.

Иран продолжает помогать России убивать украинцев и снабжает для этого необходимое оружие. Правда, россияне называют иранские дроны "Shahed-136" — "Герань-2", упорно маскируя технически низкий уровень оснащения собственной армии.

В Центре национального сопротивления рассказали, как два террористических государства наладили логистику поставок дронов-камикадзе.

"Россияне так не любят признавать технически низкий уровень оснащения собственной армии, что до сих пор не признают тот факт, что они обстреливают Украину иранскими дронами Shahed-136, называя их Герань-2", — говорится в сообщении.

К тому же, россияне не могут разобраться с дронами самостоятельно, поэтому на временно оккупированных территориях и в Беларуси оккупантам помогают иранские инструкторы. Кроме того, Иран радушно выполняет заказ Кремля на дроны и активно поставляет следующие модели БпЛА: Mohajer, Arash-1 и Arash-2, Shahed-131 и Shahed-136.

В частности, воздушным путем доставку дронов и инструкторов осуществляют следующие компании:

Iran Air (иранская государственная авиакомпания, контролируемая местным министерством инфраструктуры);

Mahan Air (основателем является "Некоммерческий институт Молала Мовахедина");

Pouya Air (входит в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР), военная ветвь исполнительной власти Исламской республики Иран);

Saha Airlines (входит в состав военно-воздушных сил Ирана).

"Как видим, мы имеем три государственных авиакомпании и одну якобы частную. При этом, государственные компании подчинены военно-политическому руководству, что, несмотря на публичные заявления, доказывает полную поддержку вторжения России со стороны иранской власти", — подчеркивают в Центре национального сопротивления.

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В то же время, частная компания является частной только условно. Как рассказывают в Центре национального сопротивления, основатель коммерческого института Хосейн Мараши — бывший вице-президент Ирана. С 2011 года компания находится в санкционных списках США за материальную и техническую поддержку Корпуса стражей исламской революции, который по факту и контролирует авиаперевозчика, и использует его в своих целях.

Следует отметить, что только одна компания Pouya Air с 12 по 18 октября выполнила 5 грузовых рейсов по маршруту Тегеран – Москва. В то же время большинство парка грузовых самолетов составляют российские ИЛ-76.

Кроме того, для перевозки дронов Иран использует и морской путь через Каспийское море. Согласно документам, иранцы перевозят запасные части для гражданской авиации, используя порт Бандар-Анзали. Пунктом назначения является Астрахань или Махачкала.

"Перевозка осуществляется судами Иранской промышленной компании (контролируется КСИР). В частности, в начале ноября именно морским путем в Астрахани ожидается прибытие 200 дронов в разобранном состоянии", — говорят в Центре национального сопротивления.

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По информации Центра, россияне активно вывозят украинское зерно в Сирию, по маршруту Севастополь – Тартус. В обратном направлении в контейнерах могут перевозить иранские дроны и комплектующие из сирийской фабрики. В Сирии россияне могут забирать иранские ракеты земля-земля "Zolfaghar". Также в этой стране есть завод по производству тех же дронов-камикадзе. Однако пока подтверждения таких предположений нет.

Кроме того, Иран диверсифицирует производство дронов в других странах. Помимо Сирии, с мая завод работает и в Таджикистане. В Центре предполагают, что есть риски налаживания узловой сборки в Беларуси, ведь местный "558 авиаремонтный завод" во взаимодействии с компанией "Кванд ИС" форсировал работы по созданию собственных "дронов-камикадзе", что может быть прикрытием для использования иранских наработок.

"По предварительным данным Иран может производить до 150 дронов в месяц. Детали они получают в обход санкций из Китая, что позволяет не переживать из-за их дефицита. Учитывая значительный запрос России на БПЛА, обязательно будут задействованы все указанные производственные площадки и маршруты поставки", — убеждены в Центре национального сопротивления.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина предупредила Иран о последствиях помощи России, теперь дело непосредственно за Тегераном.

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