Как Россия смогла атаковать пункт пропуска "Ягодин": в ГПСУ объяснили роль Беларуси

Атака российских дронов / © ТСН.ua

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Российские ударные дроны смогли атаковать пункт пропуска «Ягодин» на Волыни вблизи границы с Польшей при поддержке Беларуси. По словам представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, речь идет, в частности, о работе ретрансляторов на территории Беларуси, которые обеспечивают российские беспилотники сигналом и позволяют им глубже проникать в воздушное пространство Украины.

Об этом Демченко рассказал в комментарии изданию «Укринформ».

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Он отметил, что Беларусь продолжает оказывать России помощь в нанесении ударов по Украине, в частности посредством работы ретрансляторов.

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«На данный момент Беларусь оказывает активную помощь России в обстрелах территории Украины», — заявил представитель ГПСУ.

По его словам, ретрансляторы, включающиеся на территории Беларуси, усиливают сигнал для российских «Шахедов» и «Гербер». Беспилотники заходят с территории России, после чего держатся вблизи белорусской границы, получая сигнал, что, как пояснил Демченко, дает им возможность глубже проникать в Украину.

Представитель ГПСУ отметил, что такая схема позволяет российским дронам долетать до западных областей Украины, в частности до Ровенской, Волынской и Львовской областей. Именно поддержкой с белорусской территории, по его словам, также сопровождалась атака в направлении международного пункта пропуска «Ягодин» на границе с Польшей.

«Атака в направлении пункта пропуска „Ягодин“ также осуществлялась при поддержке Беларуси», — подчеркнул Демченко.

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Демченко также напомнил, что ранее Беларусь уже отключала ретрансляторы, которые использовались для усиления сигнала российских беспилотников. Это произошло после предупреждения украинских властей о недопустимости поддержки российских ударов таким способом.

«Сейчас они снова их включили», — заявил представитель ГПСУ.

Таким образом, по оценке украинской пограничной службы, белорусская территория по-прежнему используется для обеспечения российских воздушных ударов по западным регионам Украины.

Напомним, ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-лейтенант Олег Иващенко сообщил, что российские оккупационные войска передают видеосигнал на свои БПЛА с помощью ретрансляторов, развернутых на территории Беларуси вдоль границы с Украиной.

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По информации ГПСУ, полеты российских дронов во время недавней массированной атаки на Ровенскую, Волынскую и Львовскую области обеспечивались ретрансляторами с территории Беларуси.

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