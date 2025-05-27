Как Россия вербует детей онлайн: ответы полиции и алгоритм действий для родителей

Как РФ вербует украинских детей и подростков / © Freepik

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Полиция фиксирует рост числа обращений по вербовке детей российскими спецслужбами. За год правоохранители получили уже 50 подобных обращений.

Вербовщики активно работают на всех сетевых локациях, где могут быть дети.

Об этом в эфире Громадського радіо рассказал начальник Управления Ювенальной Превенции Нацполиции Василий Богдан.

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По его словам, алгоритм вербовки детей россиянами обычно выглядит одинаково.

Российские кураторы через вышеупомянутые платформы знакомятся с подростками, чтобы войти к ним в доверие. Далее, используя разные методы манипуляций и обещаний, предлагают им выполнить несложные задачи. Например, собрать информацию о расположении объектов критической или военной инфраструктуры, или расклеить листовки или нарисовать граффити, дискредитирующие Вооруженные силы или имеющие другие элементы нарративов страны-агрессора.

Затем, видя, что ребенок выполняет эти задачи, они могут предлагать более серьезные: установку камер видеонаблюдения, совершение поджогов или повреждение имущества, организацию диверсий или терактов или реализацию определенных частей их подготовки», — рассказал правоохранитель.

Василий Богдан подчеркнул, что невозможно определить, какая из категорий детей и подростков более уязвима к вербовке. Россияне сначала входят в доверие и когда видят, что ребенок склонен выполнять определенные действия, используют заранее приготовленные приемы. Поэтому в ловушку может попасть любой ребенок, независимо от социального статуса, возраста и т.д.

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В то же время для вербовки детей у россиян есть мотивационный фактор — легкие деньги, на которые дети легко соблазняются, отмечает начальник Управления ювенальной превенции Нацполиции.

«И здесь следует отметить, что на самом деле никто никаких денег не получает. И обещания их выплатить — не что иное, как манипуляция и способ воздействия на поощрение определенных действий. Все, что получит исполнитель подобных задач, — это неизбежное задержание и уголовная ответственность за совершение поступков против государственности и национальной безопасности», — подчеркнул Василий Богдан.

Что делает полиция, чтобы остановить вербовку детей

В настоящее время подразделения ювенальной превенции совместно со Службой безопасности Украины реализуют широкую информационную кампанию по всей стране по повышению информационной и правовой осведомленности, прежде всего, школьников.

По его словам, также особое внимание уделяют родителям и педагогам.

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Кроме того, полиция и СБУ «принимают профилактические меры» в онлайн-пространстве и медиа.

В то же время представитель полиции подчеркнул, что главной для противодействия вербовке является работа родителей. Василий Богдан советует вести с детьми открытый диалог. Говорить с ними о рисках. Объяснять почему не стоит доверять сомнительным предложениям легкого заработка в интернете. А также подчеркивать, что подобные действия — это не какие-то деньги или романтические приключения, а прежде всего преступление, которое может иметь серьезные последствия, в частности, уголовную ответственность.

Какое наказание грозит завербованным детям

Начальник Управления ювенальной превенции рассказывает: уголовная ответственность для детей за теракты или диверсии наступает с 14-летнего возраста. За такие действия ребенок может получить от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения. Есть другие инструменты наказания детей в более раннем возрасте, но это зависит от конкретного случая и соответствующих последствий.

«Кроме того, при проверке каждого такого факта дается оценка роли родителей или законных представителей в воспитании ребенка. […] И уже по результатам такой проверки родителей детей также могут привлечь к ответственности при наличии соответствующих оснований», — подчеркнул он.

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Общение с кураторами и выполнение первых задач: есть ли уголовная ответственность для детей

Василий Богдан подчеркивает: если ребенок пожалуется в полицию на попытку его завербовать — никаких последствий для него не будет.

Напомним, СБУ разоблачила 17-летнего предателя, готовившего теракт в Киеве.