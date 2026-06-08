Как россияне завозят FPV-дроны в Запорожье: ОВА предупреждает об опасной тактике врага

Удар по Запорожью

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Российские войска меняют тактику атак на Запорожье. Занести FPV-дроны в город «Шахедами».

Об этом рассказал руководитель Запорожской ОВ Иван Федоров.

«Цель однозначна — посеять панику и нанести как можно больше вреда для гражданского населения. Достигли ли эти дроны своей цели? С другой стороны, не достигли — нам удалось избежать жертв. С другой стороны, конечно, достигли. Он дрон попал возле главного админздания, второй — возле троллейбуса на центральном проспекте», — отметил Федоров.

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Ключевым способом противодействия остается уничтожение воздушных целей еще до входа в черту города. По данным военных, большинство вражеских дронов удается ликвидировать благодаря эффективной работе сил обороны — показатель достигает 80-85%.

«Для военного расчета — это безумный результат. Для гражданского — нужно 100%, чтобы не долетали», — сказал он.

Чтобы повысить этот показатель, в регионе продолжают системно снабжать подразделения необходимыми ресурсами. Речь идет о способах поражения для уничтожения целей, логистической технике для повышения мобильности военных, а также системах радиоэлектронной борьбы для подавления сигналов вражеских беспилотников.

В Запорожской области подчеркивают, что поддержка фронта остается приоритетом, ведь это напрямую влияет на безопасность мирного населения.

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Атаки РФ по Запорожью — последние новости

Российский дрон атаковал маршрутку в пригороде Запорожья. В момент удара транспорт стоял на конечной остановке. В результате атаки ранен, информация о других пострадавших уточняется. На месте работали экстренные службы.

В Запорожье во время свадебной фотосессии силы ПВО сбили российский «Шахед» прямо над городом. Момент взрыва и падения обломков попал на видео, однако молодожены продолжили съемку.

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