Как российские оккупанты воровали стиральную машину из дома украинцев: появилось видео

Оккупанты в одном из населенных пунктов Украины ограбили дом мирных жителей, который перед этим развалили. Захватчики украли у украинцев стиральную машинку.

Видео, как рашисты тянут бытовую технику, опубликовал канал "Цаплиенко" в Telegram.

На ролике заметно, как российские военные выходят из разрушенного дома гражданских жителей со стиральной машинкой в руках, которую грузят в стоящую неподалеку военную машину. После этого оккупанты снова возвращаются в дом, очевидно, чтобы еще что-то украсть.

Армия РФ мародерит и грабит в Украине

Российские военные во время полномасштабной войны против Украины опозорились в частности мародерством и ограблением украинцев. Оккупанты массово воруют имущество мирных жителей. Захватчики воруют все: от женского белья до бытовой, компьютерной техники, автомобилей и колес к ним. В одном из разговоров, который перехватила СБУ, российский оккупант признается, что воины "второй армии мира" воруют у украинцев даже магниты из холодильников, поскольку никогда раньше не видели такой "роскоши".

После освобождения одного из населенных пунктов Харьковщины от оккупантов сотрудники отделения "Новой почты" обнаружили, что российские захватчики украли унитаз.

Сейчас во временно захваченном Энергодаре на Запорожье российские оккупанты готовятся к бегству. Они массово грабят отели, вывозя оттуда имущество, в том числе чайники, телевизоры, холодильники.

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