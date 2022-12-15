Как российским оккупантам удается удерживать Крым: глава Меджлиса назвал два фактора

Сроки освобождения Крыма от российской оккупации Чубаров связывает с предоставлением Украине мощного и дальнобойного ракетного и артиллерийского оружия.

Враг удерживает Крым благодаря двум основным факторам – Черноморскому военному флоту РФ и Крымскому (Керченскому) мосту.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Он также предположил, что освобождение Крыма произойдет благодаря мощному и дальнобойному ракетному и артиллерийскому оружию, которое может быть в ВСУ до первых месяцев 2023 года.

Есть два объекта, которые позволяют российским оккупантам содержать Крым. Это Черноморский военный флот России, который в основном базируется в Севастополе, но не только. Это и Донузлав, это и другие побережья Крыма. И второй объект — мост через Керченский пролив, который является очень важной коммуникацией для того, чтобы постоянно пополнять Крым военнослужащими и военной техникой. Он также позволяет использовать Крым в качестве плацдарма на южные области Украины, еще находящиеся под контролем российских войск, я имею в виду Херсонскую и Запорожскую области”, — сказал Чубаров.

По его словам, важна и сухопутная дорога из Крыма через временно оккупированные территории Запорожской области и Мариуполь на территорию России. По данным Чубарова, этот коридор уже простреливается артиллерией ВСУ.

"По мосту и Черноморскому флоту, конечно, нам нужно еще более современное оружие, чтобы эти военные структуры России не чувствовали себя безнаказанными, и мы имели возможность освободить Крым", — считает Чубаров.

Ранее глава Меджлиса сказал, что Крым можно уволить без кровавых сражений, а именно во время переговоров с Россией.

Накануне военный эксперт Роман Свитан считает, что во время освобождения Крым станет сплошной зоной фронта.

В то же время американский генерал Марк Милли считает, что освобождение Крыма военным путем маловероятно и это может произойти во время мирных переговоров.

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