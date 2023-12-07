Как российский сериал зомбирует украинскую молодежь – Минкульт бьет тревогу

Саундтрек к сериалу "Слово пацана" даже занял первую позицию в рейтинге "Топ-100 в Украине" на платформе для прослушивания музыки Apple Music. Украинские культурные деятели и военные предупреждают об опасности.

Минкульт выпустил заявление о недопустимости распространения нового скандального российского сериала среди украинской молодежи.

"В украинском интернет-пространстве, в частности среди подростков, распространяется сериал российского производства, прямо распространяющий насилие, криминал и эстетику, присущую стране-агрессорке. Он содержит враждебную пропаганду, бытование которой в Украине в условиях войны недопустимо", — говорится в сообщении .

В Минкульте отметили, что российский контент не транслируется на официальных украинских платформах. Найти его можно только на пиратских и российских ресурсах, являющихся незаконными действиями.

"Национальный совет по телевидению и радиовещанию уже внес 22 российских медиасервиса в Перечень аудиовизуальных медиасервисов по заказу и сервисов провайдеров аудиовизуальных сервисов государства-агрессора как те, которые не могут транслироваться в Украине", — напомнили в министерстве.

Минкульт отмечает, что этот сериал является враждебной ИПСО для влияния на украинских подростков. Также в ведомстве осудили украинских блоггеров, которые продолжают продвижение враждебного контента и подыгрывают оккупантам.

О каком сериале идет речь и что с ним не так

И хотя Минкульт не называет название, из контекста понятно, что речь идет о новом российском сериале "Слово пацана", критикуемом даже в самой РФ.

Это история о молодежных криминальных группировках Казани в конце 1980-х годов. Сериал "романтизирует" насилие и преступления. Его снимали на средства российского бюджета. Конечно, Кремль кому-попало и просто так деньги не дает.

Журналистка "Главкома" Марина Данилюк-Ярмолаева отмечает, что с помощью этого кино РФ "передаёт в наследство свою людоедскую идеологию для тех, кто родился в начале десятых". По ее словам, российская пропаганда внушает детям, что "круче" стать бандитом, чем удобнее учиться, заниматься спортом или искусством. По мнению журналистки, один из героев очень напоминает юного Путина. А самый "крутой" персонаж — ветеран войны в Афганистане, то есть прямая аналогия с так называемой "СВО".

Востоковед и преподаватель Роман Назаренко в статье в издании "Український тиждень" пишет, что главная стратегическая идея сериала – это промывание мозгов россиян.

"Им не нужна критическая и современная молодежь, которая ставит неудобные вопросы, стремится к инновациям и много думает о будущем. На самом деле России нужна агрессивная улица, понятийная, криминальная и сломанная молодежь, которую легче можно сбить с пути и взять на крючок или же отправить на фронт ", – отмечает Назаренко.

И россияне уже пожинают первые "плоды" сериала. На днях в российском Иркутске подростки, вдохновившись сериалом "Слово пацана", убили на остановке школьника, потому что он был "не с их района".

В чем опасность для украинцев

Главная аудитория сериала – молодежь. Украинские культурные деятели бьют тревогу, что наши дети "подсели" на этот сериал, который затягивает молодежь в антикультурное пространство РФ.

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Саундтрек к сериалу Пияла российской группы Аигел занял первую позицию в рейтинге "Топ-100 в Украине" на платформе для прослушивания музыки Apple Music.

Кроме того, в украинском сегменте соцсетей, особенно ТикТок активно постятся видео-Reels с отрывками сериала.

Известный украинский режиссер Любомир Левицкий в комментарии УНИАН подчеркнул, что перед оккупацией сначала идет культурная оккупация.

"И тогда возникает вопрос: скажите мне, пожалуйста, какая логика в том, что гибнут наши ребята, наши друзья – ради чего? Ради того, чтобы снова испытывать эти ощущения от российских фильмов? Тогда в этом нет смысла. Это великая трагедия для меня лично", – сказал Любомир.

Командир 2 батальона 3 Отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук также раскритиковал российский сериал "Слово пацана".

“Конец восьмидесятых, разруха, разгул преступности среди малолетней шпаны, сотни тысяч погибших и искалеченных в результате империалистического вторжения в Афганистан, всеобщая депрессия. Но даже с этого де**ма россияне слепили очередное пропагандистское дерьмо под названием "Слово пацана". "Бригада" и "Бумер" отдыхают. Основной акцент – на школьников и романтизацию среди них пацанской темы”, – говорится в сообщении.

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