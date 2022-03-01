Как русские войска маскируют свою технику: список опознавательных знаков, которые следует знать каждому

Как русские войска маскируют свою технику: список опознавательных знаков, которые следует знать каждому

Вооруженные силы Украины рассказали, как можно помочь им уничтожать оккупантов.

Украинцев просят сообщать о российской военной технике в своих городах и селах. Для этого Сухопутные войска Вооруженных сил Украины обнародовали список опознавательных знаков врага.

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"Помогите нашим спецназам уничтожать оккупантов! Сообщайте о перемещении вражеской военной техники и личного состава", — говорится в обращении Сухопутные войска ВС Украины к гражданам на их странице в Facebook.

Как сообщать о перемещении военной техники противника и российских военных:

— обратите внимание на опознавательные знаки (как на рисунке ниже);

- зафиксируйте время и место перемещения;

- по возможности, сфотографируйте то, что увидели;

- напишите боту спецназовцев здесь.

Распространены знаки, которыми русская армия маркирует свою технику:

Z – восточные силы РФ

Z (внутри квадрата) – силы РФ из Крыма

O – силы из Беларуси

V – морская пехота

X – чеченцы

A – силы спецназначения (СОБР, АЛЬФА, ССО)

Российские вертолеты серого цвета. А украинские – пиксельные, зеленые или голубые.

фото/Сухопутные войска ВС Украины

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